-"KIBRIS ŞARTINI KOYMAK HAKSIZLIK" BURSA (A.A) - 28.04.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, ''Türkiye'nin önüne AB için Kıbrıs şartını koymaktan daha büyük bir haksızlık olamaz'' dedi. Bursa Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (BUSİAD) aylık ''Çekirge Toplantıları''na katılan Özgürgün, burada ''Kıbrıs Sorunu ve KKTC'nin Uluslararası Statüsü'' konulu bir konuşma yaptı. Slayt gösterisi eşliğinde Kıbrıs tarihini anlatan Özgürgün, Sicilya ve Sardinya Adalarının ardından Akdeniz'in 3'üncü büyük adası olan Kıbrıs'ın coğrafi konumu itibariyle çok önemli bir noktada bulunduğu belirtti. Türkiye'nin Kıbrıs'ta ''işgalci'' olarak göründüğünü ifade eden Özgürgün, ''Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi 1960 yılındaki Garanti Anlaşması'nın 4'üncü maddesine dayanmaktadır. Türkiye işgalci değildir. Aksine Türkiye, Kıbrıs'a barış getirmiştir'' diye konuştu. Özgürgün, Kıbrıs sorunu nedeniyle Türkiye'nin sürekli olarak eleştirildiğini ve haksızlığa uğradığını vurgulayarak şöyle devam etti: ''Türkiye'yi suçlamaktan daha büyük bir haksızlık olamaz. Türkiye'nin önüne AB için Kıbrıs şartını koymaktan daha büyük bir haksızlık olamaz. Çünkü Türkiye Kıbrıs'a barış getirdi, Türkiye, Kıbrıs'a refahı getirdi. Kıbrıs'taki olaylar Türkiye'nin gelmesiyle son buldu. Dolasıyla Türkiye'ye teşekkür borçlu olan bir Rum var, Yunanistan var. Ama Türkiye bugün suçlanıyor. Türkiye işgalci konumuna konuluyor.'' Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinin ''yönetim ve güç paylaşımı'', ''mülkiyet'', ''AB konuları'', ''ekonomik konular'', ''toprak'', ''güvenlik ve garantiler'' başlıkları altında yürütüldüğünü bildiren Özgürgün, tüm iyi niyetlerine karşın Rum kesiminin daha fazlasını istediğini kaydetti. KKTC Dışişleri Bakanı Özgürgün, iyi niyetle ve mümkün olan esnekliği gösterecek kapsamlı bir çözüm hedefiyle müzakereye devam edeceklerinin altını çizerek, ''Ancak herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkı sonsuza kadar Rum tarafının ikna olmasını beklemeye mahkum değildir. Nitekim BM Genel Sekreteri Kıbrıs ile ilgili 4 Mart 2011 tarihinde yayınladığı en son raporunda müzakerelerin ilanihaye devam edemeyeceğine vurgu yapmıştır'' dedi. Kıbrıs'ta iki taraf arasındaki geçişlerin başlamasının ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimine geçiş yapan Kıbrıs Türkleri'ne yönelik saldırıların Rum şövenistlerin tecrit ve hakaret vari davranışlarının arttığını söyleyen Özgürgün, Rum tarafında yükselmekte olan ırkçı tutumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arif Özer, Bakan Hüseyin Özgürgün'e çini vazo, Özgürgün de Özer'e tablo hediye etti. Bu arada, gecede BUSİAD'in yeni üyelerine rozetlerini KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgüngün taktı.