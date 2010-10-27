-"KIBRIS ANADOLU'NUN UZANTISI DEĞİL" BRÜKSEL (A.A) - 27.10.2010 - Kıbrıs Rum kesimi lideri Dimitris Hristofyas, Türkiye'de bazı askeri çevrelerin Kıbrıs'ı Anadolu'nun bir uzantısı gibi gördüğünü ileri sürerek bu konudaki anlayışın değişmesini beklediklerini söyledi. Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nde konuşan Hristofyas, Kıbrıs'ta çözüm istediğini söyleyen Türkiye'nin samimi olmadığını ileri sürerek ''Türkiye'nin Kıbrıs'ın sahibi olmadığını anlaması lazım. Kıbrıs Kıbrıslılarındır. Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maroniler, Latinler ve Ermenilere aittir. Türkiye'nin, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir uzantısı olmadığını anlamasını istiyoruz. Çünkü ordudakiler başta olmak üzere Kemalist derin devlet olarak adlandırılan bazı çevreler, Kıbrıs'ı Anadolu'nun bir uzantısı gibi görüyor'' dedi. Türk liderlere saygı duyduğunu ve onların bu anlayışı değiştirmesini beklediğini kaydeden Hristofyas, ''Her ne kadar nüfusumuz az olsa da ve askeri açıdan çok güçsüz olsak da uluslararası toplumun tüm fertleri gibi aynı haklara sahibiz'' dedi. Kıbrıs sorununun Türkiye'nin AB üyelik sürecini rehin aldığı iddiasını reddeden Hristofyas, ''Türkiye'nin uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kendi kendini rehin tuttuğunu'' savundu. Türkiye'nin AB sürecinde, Kıbrıs'la ilgili yükümlülüklerini bugüne dek yerine getirmediğini de ileri süren Hristofyas, ''Türkiye sonunda AB'nin temel kurallarına itibar etmemenin ve anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemenin sonuçsuz kalmayacağını, aksine AB katılım sürecini ciddi şekilde etkileyeceğini anlamalıdır'' dedi. Rum lider Hristofyas, bu sözünün ne anlama geldiğinin sorulması üzerine ''Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmezse Aralık ayında (AB Aralık zirvesinde) bedel ödeyeceğini söylemiyorum. Eğer Türkiye taahhütlerini karşılamada başarısız olursa bunun elbette AB katılım sürecini olumsuz etkileyeceğini söylüyorum. Bu AB'nin genel tutumu'' şeklinde konuştu. ''Kıbrıs'taki kapsamlı çözüm müzakerelerinde KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile yeni Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun dış etkilerden bağımsız olmamasının başarısızlığın nedeni olduğunu'' iddia eden Hristofyas, kapalı Maraş'ın Rumlara iadesi gibi sunduğu ''yapıcı önerilerin'' dikkate alınmasını istedi.