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Spor

"Keving Keegan kovulmadı"

03 Eylül 2008 03:00

İngiliz basınında çıkan dedikodular ve haberler, Kevin Keegan'ın Newcastle'daki geleceğini günü tartışma konusu yaptı. Günün erken saatlerinde BBC Radyosu, Keegan'ın istifa ettiğini duyurmuştu.

Ancak Siyah-beyazlı kılüpten yapılan açıklamada 57 yaşındaki hocanın St. James Park'ta kalacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.

Newcastle United'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim olarak iki gündür Keegan'la görüşmelerde bulunmaktayız. Kulüp olarak şunun altını çizmek isterizki; takımımızın uzun vadeli hedeflerinde ve gelişmesinde Keegan'ın rolü çok büyüktür. Bu sebepten dolayı Kevin Keegan'ın görevinden alınmadığını belirtmek isteriz."

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