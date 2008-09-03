"Keving Keegan kovulmadı"

İngiliz basınında çıkan dedikodular ve haberler, Kevin Keegan'ın Newcastle'daki geleceğini günü tartışma konusu yaptı. Günün erken saatlerinde BBC Radyosu, Keegan'ın istifa ettiğini duyurmuştu.



Ancak Siyah-beyazlı kılüpten yapılan açıklamada 57 yaşındaki hocanın St. James Park'ta kalacağı ve görevine devam edeceği belirtildi.



Newcastle United'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yönetim olarak iki gündür Keegan'la görüşmelerde bulunmaktayız. Kulüp olarak şunun altını çizmek isterizki; takımımızın uzun vadeli hedeflerinde ve gelişmesinde Keegan'ın rolü çok büyüktür. Bu sebepten dolayı Kevin Keegan'ın görevinden alınmadığını belirtmek isteriz."



