-"KESİK BACAK" ZANLISI SUÇLAMALARI REDDETTİ BURSA (A.A) - 13.04.2011 - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen Temmuz ayında bir çöp konteynerinde bulunan bacakların ait olduğu belirlenen Sevgi Taşkın'ın katil zanlısı Bülent Kocaman'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye yazılı dilekçe veren zanlı, cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları ile yakınları katılırken, ''adam öldürmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Bülent Kocaman, iki sayfalık savunma dilekçesini mahkeme heyetine verdi. Sevgi Taşkın ile alkol yüzünden sık sık tartıştıklarını iddia eden Bülent Kocaman, dilekçesinde, ''Sevgi, olay günü kızının doğum günü için hazırlık yapıyordu. Kuaföre gitti. Ben de evde onu bekliyordum. Bir süre sonra Sevgi'den beni terk ettiğine dair cep telefonu mesajı geldi. Birkaç saat sonra Sevgi'nin kızının bakıcısı olan kadını aradım. Ona da Erdek'e gideceğini belirten bir mesaj çekmiş. Ardından Sevgi'yi bir daha ne aradım ne sordum. Cinayetle ilgim yok'' ifadelerine yer verdi. Kesik bacakların bulunmasının ardından polislerin kendisini apar topar götürdüğünü iddia eden Bülent Kocaman, dilekçesini şöyle tamamladı: ''Beni zorla otomobile bindirdiler. Ellerimi kelepçeleyip gözlerimi bağladılar. 'Sevgi'yi nereye gömdün?' diye bağırıp bana vuruyorlardı. Suçu kabul etmezsem ailemin de tutuklanacağını söylediler. Korktum ve her şeyi kabul ettim. Beni saatler sonra emniyete götürdüler. Kendi avukatımı talep etmeme rağmen Bursa Barosundan bir kişi görevlendirdiler. Onunla da iki dakika görüştükten sonra sorguya alındım. İfademi kendi istedikleri gibi doldurdular.'' Duruşma, eksik evrakın tamamlanması için ertelendi.