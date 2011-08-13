-"KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM" İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na İstanbul'un adaylığının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmen açıklandığı toplantıda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi. Olimpiyat Evi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da yer aldı. Bakan Suat Kılıç, Başbakan Erdoğan'ın konuşması arasında yaptığı değerlendirmede, cumhuriyet Türkiye'sinin ilk Gençlik ve Spor Bakanı olduğunu belirtirken, ''Kendimi çok şanslı hissediyorum. Görevimin 1. ayı dolarken, ülkem adına 2020 Olimpiyat Oyunları'na adaylığın ilan edildiği bir merasimdeyiz. Türkiye adına da bir Başbakan ilk defa, tüm devlet olanaklarıyla, milletini de arkasına almış şekilde 2020 Olimpiyat Oyunları'nı düzenlemenin arkasında olduğunu ilan ediyor'' dedi. Bakan Kılıç, Türkiye nüfusunun 40 milyonunun 30 yaşın altında olduğunu vurgulayarak, ''Ülkemizin doğudan batıya, kuzeyden güneye, ayrım gözetmeksizin bütün gençlerinin emrinde ve hizmetinde olmaya gayret edeceğiz. İyi bir gençlik politikası kurgulayabildiğimiz taktirde, bunun üzerine çok sağlam da bir spor politikası inşa edebileceğimize inanıyorum'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın, yeni statlar ve olimpik yüzme havuzları ile nüfusu 50 binin üzerindeki yerleşim yerlerine birer gençlik merkezi inşa edilmesi konularında kendisine talimatlar verdiğini aktaran Kılıç, ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısı ile müsteşarının tayinlerinin yapıldığını, gerekli imzaların tamamlanmasının ardından da ilan edileceğini sözlerine ekledi. -TOPBAŞ: ''HİÇ BU KADAR HAZIR OLUNMADI''- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise, Yaz Olimpiyat Oyunları'na İstanbul'un defalarca aday olmasına karşın, bu kez çok daha hazır durumda olunduğunu vurguladı. ''İstanbul için Olimpiyat Oyunları'na birkaç kez müracaat edildi ama hiçbir zaman bu kadar hazır olunmadı'' diyen Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda kendilerini hazır hissettiklerini anlattı. Kadir Topbaş, özellikle ulaşım konusunda attıkları önemli adımları vurgularken, İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olmasıyla ilgili de hazırlıklar çerçevesinde somut adımlar attıklarını dile getirdi. Toplantının sonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Şeref Defteri'ne duygularını yazdı. Basın toplantısını, TMOK'un davetlisi olarak olimpiyat konusunda uzman 7 yabancı basın mensubu da izledi. -YUNUS AKGÜL 26. Dünya Yaz Üniversiteler Oyunları için Çin'de bulunan Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul'un adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin son yıllarda dünya çapında spor organizasyonlarını büyük bir başarıyla düzenlediğini ve hepsinden de yüzünün akıyla çıktığını hatırlatan Akgül, yazılı açıklamasında, ''Şimdi sıra olimpiyatları düzenlemeye geldi. Bu tür organizasyonlarla tecrübesini en üst seviyeye çıkaran Türkiye, artık olimpiyatları düzenleyecek kapasite ve kabiliyeti kazanmıştır. Tek hedefimiz 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak'' ifadelerini kullandı. Akgül, Türkiye'nin son dönemde spor organizasyonlarının en çok dikkat çeken ülkesi olduğunun altını çizerek, ''Türkiye'nin dünya spor arenasındaki yeri zirveye çıkmıştır. Dünya ülkeleri bize artık son derece pozitif bakıyorlar. Bizim en büyük çabamız, hedefimiz ve hayalimiz İstanbul'a 2020 Olimpiyatları'nı kazandırmaktır. Bunu da gerçekleştireceğimize tüm kalbimle inanıyorum'' diye konuştu. -''OLİMPİYAT MEŞALESİ İSTANBUL'A YAKIŞACAK''- Düzenledikleri organizasyonlarla olimpiyat düzenleme yolundaki engelleri bir bir aştıklarını belirten Yunus Akgül, şöyle devam etti: ''Olimpiyatlara kadar hemen hemen bütün organizasyonları ülkemize kazandırdık. Kış Üniversite Oyunları, EYOF, Dünya Basketbol Şampiyonası... Bunun dışında onlarca büyük organizasyonu ülkemizde düzenledik. Önümüzde başta Akdeniz Oyunları olmak üzere, yine çok önemli organizasyonlar var. Türkiye, organizasyon düzenlemede artık bir marka haline geldi. Yaptığımız organizasyonlar sürekli övgü alıyor. Şimdi sıra en büyük organizasyona geldi. Bugüne kadar yaptıklarımız ve yapacaklarımızı taahhüt ettiklerimizle olimpiyat düzenlemeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. İstanbul'a olimpiyatları kazandırmak istiyoruz. Olimpiyat meşalesi İstanbul'a çok yakışacaktır.'' -''HÜKÜMET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ''- Bu tip organizasyonlarda hükümet desteğinin önemine dikkati çeken Spor Genel Müdürü Akgül, şunları kaydetti: ''Böylesine büyük bir organizasyonu kazanmak için hükümetin arkanızda olması şart. Bizim hükümetimiz yolun başından beri çok büyük destek veriyor. Bu da çok önemli. Olimpiyat adaylığımızda hükümetimizin verdiği büyük destek, diğer aday şehirler karşısında bizim en büyük avantajımız.''