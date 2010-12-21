-"KELEPİR"DE 18 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Mezat salonlarında haczedilen menkul ve gayrimenkullerin ihalelerine başkalarını sokmayarak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 18'i, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirilen 34 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Özel yetkili Cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı şüphelilerden 18'ini tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. Şüpheliler, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliğinde sorgulanacak.