"KDV'de yapılan düzenlemeler: Yetmez ama evet"

İSTANBUL, (DHA) - Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, yeni kanunla KDV\'de yapılan düzenlemeler için \"Yetmez ama evet\" dedi. 7104 sayılı KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun 6 Nisan\'da Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunla birlikte yapılan düzenlemeleri değerlendiren MAZARS Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Ergin, KDV uygulamasında yaşanan birçok soruna yasal çözüm getirildiğini belirtti.

Yeminli Mali Müşavir Emre Ergin Resmi Gazete\'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve KDV ile ilgili yeni düzenlemelerinde bulunduğu kanun hakkında konuştu. Ergin \"Mükelleflere birçok kolaylık sağlandı,Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın uzun süreden beri, mükelleflerin devreden KDV’sini iade etmek suretiyle KDV sisteminde “reform” yapılacağı yönündeki açıklamaları sonucunda kamuoyunda ve iş çevrelerinde oluşan beklenti, kanun tasarısı Meclis’te görüşülürken yeterince etki analizi yapılmadığı gerekçesiyle verilen bir teklifle tasarıdan çıkarılması nedeniyle hayal kırıklığına dönüştü\" diye konuştu.

Grup şirketlerinin nakit akışlarına olumlu katkı yapacak olankonsolide (grup) KDV beyannamesi verilebilmesine imkan veren düzenlemenin de tasarıdan çıkarıldığını dile getiren Ergin, \"Devlet Hazinesi’nin içinde bulunduğu mevcut durum göz önüne alındığında benim de içinde bulunduğum birçok uzman, 170 Milyar TL’yi bulan devreden KDV’nin iade edilebileceğine ihtiyatlı yaklaşsa da, bu iki konu yasalaşsaydı bugün gerçekten bir reformdan bahsediyor olacaktık\" ifadelerini kullandı.

KONUT VE İŞYERİNİN MALİYET BEDELİNE GÖRE BELİRLENEN TUTAR ESAS ALINACAK

Yapılan düzenlemeyle müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut ve işyerinin maliyet bedeline göre belirlenen tutarın esas alınacağını ifade eden Ergin, \"İnşaat sektörünü yakından ilgilendiren bir düzenleme olarak; arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınacaktır. Bu düzenleme ile arsa karşılığı inşaat işlerinin trampa olduğu yönünde Gelir İdaresi’nin genel tebliğ ve özelge düzeyindeki görüşü yasal hale getirilmiş olmakla birlikte; arsa sahibi tarafından müteahhide yapılan teslim, arsanın tamamı yerine, müteahhide kalacak konut veya iş yerlerine isabet eden arsa payıitibarıyla gerçekleşmiş olacaktır\" dedi.

SAĞLIK TURİZMİ DÜZENLEMESİ

Sağlık turizmine ilişkin olarak Ergin, \"Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir\" diye konuştu.

MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ KDV’DEN İSTİSNA EDİLDİ

Teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarını desteklemek üzere Ergin, \"Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlaramünhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmiştir\" ifadelerini kullandı.

GALERİCİLER SATIŞ VE ALIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ FARK ÜZERİNDEN KDV ÖDEYECEK

Otomotiv sektörüne ilişkin olarak Ergin, \"İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde KDV matrahı, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır. Diğer bir ifadeyle, ikinci el araba alım satımı yapan galericiler satış ve alış fiyatları arasındaki fark üzerinden KDV ödeyeceklerdir\" şeklinde konuştu.

KDV İDADE İNCELEMELERİ 3 AY İÇİNDE BİTECEK

\"KDV iadesi alan mükelleflere yönelik de önemli düzenlemeler bulunuyor\" diyen Ergin, \"KDV iade sürecinin hızlandırılması için; KDV iade incelemelerinin 3 ay içinde bitirileceği, bu sürenin en fazla iki ay uzatılabileceği düzenlenmiş olup Vergi Denetim Kurulu içerisinde KDV iadesi konusunda ihtisaslaşmak üzere yeni bir grup başkanlığı kurulmuş, serbest muhasebeci mali müşavirlere de beyannamelerini gönderdikleri mükellefler ve bu dönemler ile sınırlı olarak KDV iadesi raporu yazabilme yetkisinin Maliye Bakanlığı’nca verilebileceği yasaya aktarılmıştır\" dedi.

TAKSİ, DOLMUŞ, MİNİBÜS KAZANÇLARI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULDU

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan kazançların tamamının gelir vergisinden istisna tutulduğunu aktaran Ergin, şunları söyledi:

\"Diğer taraftan söz konusu ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında harç alınacaktır. Ticari plakaların 06.04.2018 tarihinden önce çıkarılmasından doğan kazanç ve işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar ise red ve iade edilmeyecektir. Dolayısıyla ticari plaka satışlarına ilişkin vergiler ödenmediyse artık ödenmesine gerek kalmamıştır; ancak vergisini ödemiş olanlar bu vergiyi geri alamayacaklardır.\"

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