-"KCK'nın terörist yapı dışında olduğunu düşünmek safdillik" BRÜKSEL (A.A) - 23.11.2011 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'de yürütülen KCK operasyonlarının kamuoyunca yeterince anlaşılamadığını belirterek ''Onun (KCK'nın) terörist yapının dışında olduğunu düşünmek safdillik olur'' dedi. Brüksel temaslarıyla ilgili Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde basın toplantısı düzenleyen Yazıcı, ''Türkiye'de yürütülen KCK operasyonu kamuoyunca tam bilinmiyor diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Türkiye'de olup bitenleri, terör ve onunla bağlantılı yapılarla ilgili sürdürülen çalışmaları çok yakın takip edenlerin de KCK meselesini çok iyi bilmediği kanısındayım'' şeklinde konuştu. KCK yapılanmasının iyi anlaşılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı KCK iddianamesinin okunmasını tavsiye eden Yazıcı, henüz yargılamalar sonuçlanmamış olsa da bulgulara dayalı iddianamenin KCK yapılanmasının içeriğini açık ve net şekilde ortaya koyduğunu anlattı. ''KCK bir çatı, PKK onun silahlı örgütü'' diyen Yazıcı, Marksist yapılanmaları andıran KCK bünyesinde sözde anayasa ve mahkemelerden şehirlerde ve kırsalda örgütlenmeye kadar detaylı bir yapılanmanın sözkonusu olduğuna işaret etti. Bakan Yazıcı, ''Şimdi bu yapıyla ilgili, bunlar siyasettir demek mümkün değil. Bir ülkenin içerisinde siz başka bir yapı oluşturmaya çalışacaksınız. Onunla somut olarak öznelerini göstereceksiniz. Sonra da 'bu siyasettir, neden müdahale ediliyor' diyeceksiniz. Hiç kimsenin böyle bir lüksü yok. Dolayısıyla bu yapıya müdahale edenler görevini yapıyor'' diye konuştu. Yazıcı, siyaset yapmak isteyenlerin ülkenin birliği ve bütünlüğüne saygı göstermek ve eline silah almamak gibi kurallara uyması gerektiğini vurguladı. Hayati Yazıcı, Belçika senatosuna sunulan bir tasarıda KCK operasyonları kapsamında tutuklananların serbest bırakılması talebiyle ilgili bir soru üzerine Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nin konuyu takip ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek ''sanıyorum bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor'' dedi.