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"KCK" soruşturmasında 47 kişinin tutukluluğuna itiraz İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 17:38

-"KCK" soruşturmasında 47 kişinin tutukluluğuna itiraz İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen bir grup avukat, İstanbul'da KCK soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Belge Yayınları Yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun aralarında bulunduğu 47 kişinin tutukluluğuna itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen avukat Ercan Kanar tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine verilen itiraz dilekçesinde, müvekkilleri Prof. Dr. Ersanlı ve Zarakolu'na yönelik gözaltı kararı ve yargılamada, hukukun temel ilkeleri ve yasaların ihlal edildiğini savundu. Soruşturmanın somut emarelerle değil, zihin taraması yöntemiyle, varsayımlarla yürütüldüğü öne sürülen dilekçede, Ersanlı ve Zarakolu hakkında ''Silahlı terör örgütü üyeliği'' suçlamasına dayanak oluşturacak herhangi bir verinin söz konusu olmadığı ileri sürüldü. Bu arada adliyeye gelen soruşturma kapsamında tutuklanan 45 şüphelinin avukatları da, müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz ettikleri dilekçeleri mahkemeye verdi.

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