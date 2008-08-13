"Kazanmaya geldik"

Tempo24-



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında bugün karşılaşacakları Sırbistan'ın FK Partizan takımına saygı duyduklarını belirterek, ''İstanbul'a döndüğümüzde bizi avantajlı hale getirecek herşeyi sahada yapacağız'' dedi.



Rakipleriyle zorlu bir maç oynayacaklarını ifade eden Aragones, ''Partizan ekibi gerçekten köklü bir ekip. Zor bir maç olacak. Defalarca Avrupa seviyesinde maç oynadılar. Çok saygı duyduğumuz bir ekip. Sahaya tamamen saygı duyarak çıkacağız. İstanbul'a döndüğümüzde bizi avantajlı hale getirecek herşeyi sahada yapacağız'' şeklinde konuştu.





Aragones bir soru üzerine, mücadelede alınabilecek bir beraberliğin kendileri için avantaj olacağı fikrini taşımadıklarını kaydetti. İspanyol teknik adam, ''Beraberlikle ilgili kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Her oyuncumu kafa olarak o maçı almaları konusunda motive ederek o maça gönderiyorum. Kesinlikle sahaya çıktığımızda kazanmak için orada olacağız'' dedi.



Aragones ilk hedeflerinin geçen yıl elde edilen çeyrek final başarısı olduğunu ancak bu başarının üzerine çıkmaları gerektiğini ifade etti. Maldonado'nun, Selçuk'un alternatifi olarak mı Belgrad'a getirildiği yönündeki sorusunu yanıtlayan Aragones, ''27 oyuncum var, gönül isterki hepsini oynatayım. Hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Maldonado'nun yakaladığı iyi bir form var. Selçuk'un da bir sakatlığı vardı. Alternatif olarak değil o pozisyonu hak eden oyunu ortaya koyduğu için kadroya aldım'' diye konuştu.



Rakiplerini yeterince etüt ettiklerini bildiren İspanyol çalıştırıcı, ''Futbolda zaten herşey aslında eşit şartlardadır. Sadece ufak farklardır kaybedeni ya da kazananı belirleyen'' dedi.



"MTK'dan daha güçlüler"



Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, FK Partizan takımına karşı çok ciddi hazırlandıklarını belirterek, ''FK Partizan'ı MTK olarak görmüyoruz'' dedi. Uğur Boral, maçla ilgili düşüncelerini, ''Buraya çok ciddi bir şekilde geldik. Tabii ki rakibimiz karşısında favori gösteriliyoruz ama biz her zaman oynadığımız rakibe saygı duyarak çıkıyoruz. MTK Budapeşte karşısına da öyle çıktık. FK Partizan'ı MTK Budapeşte olarak görmüyoruz. Rakibimiz köklü bir kulüp. Taraftarının da ateşli olduğunu biliyoruz. Ama taraftardan çekinmiyoruz. Bizim taraftarımız da ateşli. Böyle maçlar oynamaya alışığız. Bu tarz Avrupa maçlarında tecrübeli bir ekip olduk. Sadece kendi oyunumuzu düşünüyoruz. İyi bir skorla ülkeye dönmek için elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe olarak iyi bir maç oynayacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın'' şeklinde dile getirdi.



Rakipleri karşısında elendikleri taktirde UEFA Kupası'nda devam edecekleri hatırlatılarak yöneltilen bir soruya ise Uğur, ''Buradan elenmeyi hiç düşünmedik. Aklımıza dahi getirmek istemiyoruz'' yanıtını verdi.



Uğur, Aragones'in istediklerinin ne kadarını sahaya yansıttıkları sorusuna da, ''Bu kadar kısa sürede vermek istediği herşeyi uyguladığımızı söyleyemeyiz ama gerçekten oynadığımız bütün maçlarda iyi oyun ortaya koyduk. Tabii ki herşey yüzde yüz değil. Kısa bir süre sonra Fenerbahçe takımı çok daha iyi bir düzeye gelecek. Takım olma yolunda büyük adımlar atmıştık. Hocamız ile çok daha iyi şeyler olmaya başladı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var'' cevabını verdi.