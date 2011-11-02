-"Kaynak varsa adil paylaşılmalı" LEFKOŞA (A.A) - 02.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kıbrıs ve çevresinde bulunacak olası petrol ve gaz kaynaklarının adil şekilde bölüşümünün gerekli olduğunu söyledi. KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ı Başbakanlık'ta kabul etti. Kabulde, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal ve diğer yetkililer de hazır bulundu. Başbakan İrsen Küçük kabulde yaptığı konuşmada Anavatan'dan yetkilileri Ada'da görmenin kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Rum tarafının petrol ve gaz konusunu 2003'ten beri gündemde tuttuğunu kaydeden Başbakan Küçük, bu konuların Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşıldıktan sonra gündeme gelmesinin daha doğru olacağını ifade etti. Yeraltı kaynaklarından Rumların olduğu kadar Kıbrıs Türklerinin de hakkı olduğunu, Rum tarafının müzakereler devam ederken bu yönde girişimlerde bulunduğunu ifade eden Küçük, Türkiye ile birlikte, Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalandığını ve KKTC Bakanlar Kurulu'nun TPAO'ya KKTC deniz yetki alanlarında petrol ve doğalgaz arama ruhsatı verme kararı aldığını anımsattı ve üçüncü adım olarak bulunacak yeraltı kaynaklarının iki ülke arasında bölüşümünü ayarlayan bir çalışma olacağını kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal ve ekibiyle birlikte KKTC'de olduklarını belirterek, KKTC ve Türkiye arasında TPAO'ya KKTC deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz arama yetkisi verilmesinin son derece doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi. Enerji başlığının ülkelerin ortak payda koyabileceği ve siyasi çözümler üretebileceği bir konu olduğunu kaydeden Yıldız, Rum tarafının Akdeniz'de attığı adımların yanlış olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirtti. Yıldız, Kıbrıs'ın tamamıyla ilgili olarak, eğer ortada bir kaynak varsa bunun adil bir şekilde paylaşılması gerektiğini vurguladı. TPAO'nun, yapacağı çalışmalarla, KKTC'nin kaynaklarının ortaya çıkarılmasında önemli adımlar atacağını söyledi. Daha önce 3. ülkelerde yaptıkları çalışmalardan pozitif sonuç aldıklarını ifade eden Yıldız, burada da yapacakları çalışmaların sondaja doğru gideceğine ve kendilerine ışık tutacağına inandığını söyledi.