-"Katia"nın kategorisi 1'e düşürüldü MİAMİ (A.A) - 07.09.2011 - Atlas Okyanusu üzerinde ilerlemeye devam eden Katia kasırgasının kategorisi 1'e düşürüldü. Kasırganın bu gece ve perşembe günü ABD'nin doğu kıyıları ile Bermuda arasından geçmesi bekleniyor. Katia'nın saatteki hızının 150 kilometreye kadar düştüğünü bildiren Miami'deki Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın karayı vurmasının beklenmediğini, ancak neden olduğu yüksek dalgaların gelecek günlerde ABD'nin doğu kıyıları, Bermuda, Büyük Antiller ve Bahamalar'ın bir bölümü üzerinde etkili olabileceğini duyurdu. Bu arada, Bermuda için tropik fırtına uyarısı verildi. Ulusal Kasırga Merkezi, Atlas Okyanusu açıklarındaki tropik basınç azalmasının gün içinde tropik bir fırtınaya dönüşmesinin beklendiğini ve söz konusu hareketlenmenin saatteki hızının 55 kilometre olduğunu da bildirdi.