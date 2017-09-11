"Katar, Astana sürecine dahil oldu, Türkiye ve Rusya ile işbirliği yapıyor"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül, (DHA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar\'ın aktif olarak Astana sürecine dahil olduğunu, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye ile sıkı işbirliği yaptığını bildirdi.

Bakan Rus haber ajansı Ria Novosti\'ye yaptığı açıklamada, \"Astana sürecinde dahil olduk. Rusya ve Türkiye ile sıkı diyalog içerisindeyiz. Astana\'da bulunuyoruz. Çok sıkı birliğimiz var\" ifadesini kullandı.

Al Sani, Doha\'nın ilk olarak Suriye krizine gerekli çözümün bulunmasını beklediğinin altını çizdi.