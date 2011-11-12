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"Kartepe" deniz otobüsü, Ambarlı Limanı'na yanaştı İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2011 14:09

-"Kartepe" deniz otobüsü, Ambarlı Limanı'na yanaştı İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - İzmit-Gölcük seferi sırasında kaçırıldıktan sonra demirletildiği Silivri açıklarında operasyon düzenlenen ''Kartepe'' adlı deniz otobüsü, Ambarlı Limanı'na yanaştı.  Silivri'ye bağlı Selimpaşa açıklarında demir atmış vaziyette bulunan deniz otobüsü, saat 10.45 sıralarında buradan demir aldı. Deniz otobüsüne, seyri sırasında, Sahil Güvenliğe ait botlar da eşlik etti. İçinde, operasyon sırasında ölü olarak ele geçirilen teröristin de bulunduğu deniz otobüsü, daha sonra Ambarlı Limanı'na yanaştırıldı.  Adli Tıp Kurumundan görevlilerin, Ambarlı Limanı'na gelmesinin beklendiği, burada yapılacak ilk incelemenin ardından teröristin cesedinin, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi. Silivri Polis Merkezinde ifadeleri tamamlanan bazı yolcular, kendilerini almaya gelen yakınlarıyla polis merkezinden ayrıldı. Diğer yolcular ise İETT otobüsüyle şehir merkezinde gitmek istedikleri noktalara götürüldü.

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