-"KARTAL" GOLLERLE UÇUYOR İSTANBUL (A.A) - 31.08.2010 - Geçen sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bu sezon yeni transferlerin katkısı ve teknik direktör Bernd Schuster'in takımını ofansif oynatması nedeniyle golcü bir kimliğe büründü. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa olmak üzere geçen sezon toplam 47 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar, maç başına 1.23'lük gol ortalamasıyla (47 maçta 58 gol) oynarken, bu sezon geride kalan 9 resmi karşılaşmada maç başına 2.44'lük gol ortalaması tutturdu. Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 9 kez sahaya çıkan "Kara Kartallar", toplam 22 gol atarken, kalesinde sadece 4 gol gördü. Geçen sezon 4 gollü galibiyetlere hasret kalan, sadece ligde Gençlerbirliği'ni 4-1, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Konya Şekerspor'u 4-2 mağlup edebilen siyah-beyazlılar, bu sezon ise henüz 9 maç oynamasına rağmen, bunların 3'ünde rakip fileleri 4'er kez havalandırmayı başardı. -QUARESMA FARKI- Beşiktaş'ın sezon başında İtalya'nın Inter takımından transfer ettiği Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlıların gol ortalamasının yükselmesinde önemli bir etken oldu. Quaresma, 9 resmi maçta toplam 4 gole imza atarak takımının en golcü futbolcusu olurken, yeni transferlerden Guti 2, Hilbert de 1 kez gol atma başarısı gösterdi. Geçen sezonun suskun isimlerinden Nobre ve Nihat da bu sezona iyi başlangıç yaparken, iki futbolcu da 3'er gole imza attı. -9 RESMİ MAÇ- Beşiktaş, bu sezon oynadığı 9 resmi maçın sadece 1'inde rakip fileleri havalandıramadı. Siyah-beyazlılar, ligde 2-0 yenildikleri İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı dışındaki tüm karşılaşmalarda gol attı. 9 maçta 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Beşiktaş, diğer 7 maçını ise kazandı.