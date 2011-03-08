T24 LogoT24 Logo
Spor

"KARTAL, YARALI DA OLSA KARTALDIR" İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 21:17

-"KARTAL, YARALI DA OLSA KARTALDIR" İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Manisaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, siyah-beyazlı takımın büyüklüğüne saygı duyduklarını söyledi. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantıya katılan Karaman, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın hem kadro yapısına, hem de büyüklüğüne saygı gösterdiklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımla önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı yabana atmamak gerekiyor. Kartal, yaralı da olsa yine kartaldır. Kayserispor deplasmanında aldığımız galibiyetin ardından özellikle kendi sahamızdaki maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Maça da taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24