-"KARTAL, YARALI DA OLSA KARTALDIR" İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak Manisaspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, siyah-beyazlı takımın büyüklüğüne saygı duyduklarını söyledi. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in Spor Toto Süper Lig'de görev yapan teknik adamlarla fikir alışverişinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantıya katılan Karaman, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın hem kadro yapısına, hem de büyüklüğüne saygı gösterdiklerini söyledi. Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlı takımla önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı yabana atmamak gerekiyor. Kartal, yaralı da olsa yine kartaldır. Kayserispor deplasmanında aldığımız galibiyetin ardından özellikle kendi sahamızdaki maçtan galip ayrılmak istiyoruz. Maça da taraftarlarımızı bekliyoruz" diye konuştu.