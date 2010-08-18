-"KARPATY MAÇINI MUTLAKA KAZANMALIYIZ" İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard, Sivasspor maçında aldıkları mağlubiyeti unutturmak için Karpaty maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Rijkaard, UEFA Avrupa Liginde Ukrayna'nın Karpaty takımıyla yarın oynayacakları play-off turu ilk maçı öncesinde, Florya Metin Oktay Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Karpaty maçının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getiren Hollandalı teknik adam, ''Sivasspor maçının yenilgisini unutturmak için yarınki maçı almamız gerekiyor. Galatasaray camiası olarak buna çok ihtiyacımız var. Rakibimizi yenmek için bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Kazanırsak, UEFA'da yolumuza devam etmek için önemli bir adım atmış olacağız. Taraftarlarımıza da bir armağan vermek istiyoruz'' diye konuştu. Rijkaard, rakip takımın analizini yaptıklarını kaydederek, ''Çok defansif ve zor bir rakip olduğunu biliyoruz. Oyun anlayışı birbirine uygun futbolculardan kurulu ve çok çabuk kontratağa çıkan bir takım'' dedi. -''TRANSFERİ KONUŞMANIN YERİ YOK''- Yapılacak transferlerle ilgili bir soru üzerine Rijkaard, kendileri için transferi konuşmanın şu an yeri olmadığını kaydetti. Rijkaard, şu anda kadroda bulunan futbolcularla oynayacakları yarınki maçın önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Tabii ki yöneticilerimizle konuştum. İhtiyacımız olan ne varsa, şu anda çalışmalar yapılıyor. Henüz net bir şey söyleyemem, çünkü çalışma aşamasındayız. Transferi şu anda konuşmanın yeri yok, önemli olan yarınki maç.'' -''BÜTÜN FUTBOLCULARA İHTİYACIMIZ VAR''- Sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğundan yakınan Hollandalı çalıştırıcı, şu anda kadroda bulunan tüm oyunculara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Milli futbolcuların çarşamba günü maç oynayıp iki gün sonra lig maçına çıktığını kaydeden Rijkaard, şöyle konuştu: ''Onun için bütün futbolculara ihtiyacımız var. Çağlar'ın sakatlığı olmayıp sağlam olmuş olsaydı, şu anda çok işimize yarayacaktı. Tabii ki bütün sezon 11 futbolcuyla oynamıyorsun, kadrodaki bütün futbolcularla oynamak zorundasın. Yeni yapmış olduğumuz transferler Pino, Cana, Çağlar ile Elano sakat olmasaydı, bugün bizim daha çok işimize yarayacaktılar.'' Rijkaard, Sivasspor maçındaki sinirli hareketlerinin hatırlatılması üzerine de, ''Sinirli değilim aslında ama maçın gidişatında galip gelmek istiyorsun. Bunu kaçırdığında da ister istemez sinirleniyorsun'' dedi. Mesut Özil'in Real Madrid'e transferi hakkındaki görüşleri sorulan Rijkaard, ''O kulüplerde oynayacak Mesut gibi nice Türk futbolcular var. Mesut kendini dünya kupasında ispatladı. Real Madrid'de de başarılı olacağına inanıyorum'' ifadesini kullandı. -CANA ŞOKU- Rijkaard, Arnavut oyuncu Lorik Cana'nın sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada oynayamayacağını açıkladı. Cana'nın dizinden bir sakatlığının bulunduğunu kaydeden Hollandalı teknik adam, ''Ağır bir sakatlık olmayacağını ve en kısa sürede aramıza döneceğini düşünüyorum'' diye konuştu. Rijkaard, Cana'nın yanı sıra Sabri, Aydın, Pino, Elano ve Çağlar'ın Karpaty maçında forma giyemeyeceğini söyledi.