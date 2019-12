-"KARDAN ZARAR EDERİZ ENDİŞESİ TAŞIYORLAR" KOCAELİ (A.A) - 15.01.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, "Kırmızı et sektöründen çekileceğini açıklayan firmalar muhtemelen kardan zarar ederiz endişesi taşıyorlar" dedi. Kartepe ilçesinde bir süt ürünleri tesisinin açılışı ve TJK İdman Merkezinde incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli'ne gelen Bakan Eker, Vali Ercan Topaca'yı ziyaret etti. Bakan Eker, bir gazetecinin, bazı firmaların kırmızı et sektöründen çekileceğini açıklamasını anımsatması üzerine, "Bu firmaların kendi tercihi" dedi. Bu firmalardan birinin kırmızı et sektörüne birkaç yıl önce girdiğini anımsatan Eker, geçmişte, 2009 yılı sonu, 2010 yılı ilkbaharında yüksek karlarla bu faaliyetin yürütüldüğünü, bu durumun tüketicinin menfaatine değil, aleyhine bir durum oluşturmaya başladığını dile getirdi. Bakan Eker, tüm gelişmeler karşısında birkaç büyük firmanın, daha çok kar elde etmek arzusuyla faaliyetine, elindeki mevcut hayvanları sattıktan sonra devam edeceğini açıkladığını dile getirerek, "Söz konusu firmalardan biri aynı anda ithalat çabası içinde. Bir yandan ithalata karşı durup, diğer yandan da et ithal etmek için birtakım teşebbüslerde bulunuyorlar. Bunu halkımızın takdirine bırakıyorum" diye konuştu. "Türkiye'de hayvancılık sektörünü büyütmek için uğraşıyoruz" diyen Eker, bu faaliyeti sürdürülebilir halde tutmak amacıyla on binlerce, yüz binlerce insanın faaliyetini büyütmesi ya da yeni başlaması için imkan sunduklarını dile getirdi. Eker, "Kırmızı et sektöründen çekileceğini açıklayan firmalar muhtemelen kardan zarar ederiz endişesi taşıyorlar. Birkaç firma, Türkiye'de hayvancılık sektörünü büyütme çabamız yönündeki politikalarımızı etkilemez" dedi. -"TÜKETİCİ, UCUZSA ORAYI TERCİH ETSİN"- Eker, besi danası ithalatının da devam ettiğini, şu ana kadar 50 binin üzerinde ithalat gerçekleştirildiğini belirterek, besicilerin de durumunu düşündüklerini, değerlendirdiklerini söyledi. Bakan Eker, sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle küçük ve orta büyüklükteki besicilerin bu faaliyetini sürdürmesi için çaba içindeyiz. Yalnızca ithal et çabasında değiliz, Türkiye'deki esas kaynağı büyütmeye çalışıyoruz. Bunun için projelerimiz var. Kısa sürede piyasayı dengelemek açısından da et ithalatı gerekliydi, onu yaptık. Piyasalarda, ithalat kararını aldığımız tarih itibariyle kıyma ve kuşbaşı fiyatlarında yüzde 20-21 oranında düşüş var. Tüketicimiz için bu gerekli. Bazı firmalar, sayıları az da olsa bu durumu istismar etmek istiyor. Ucuz alıp pahalıya satıyorlar. Tüketicilerimiz bu marketleri biliyor, kendisi denetlesin, hangi markette daha ucuzsa orayı tercih etsin. Çünkü bunların kalite, sağlık ve hijyen standartları açısından bir fark yok."