"Kararımızdan dönmeyiz"



Tempo24,aa-Avusturya'da yeni sezona hazırlanan Beşiktaş futbol takımının teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, düzenlediği basın toplantısında, "Kaptan İbrahim Üzülmez ile ikinci kaptan İbrahim Toraman'ın satılmasına ilişkin kararın kesin olduğunu belirterek, "Bu karardan dönüş olmayacaktır" dedi.



1986 yılından beri içinde bulunduğu futbolda böylesine bir olaya tanık olmadığını ifade eden Sağlam, Beşiktaş'ı emanet ettikleri ve milyonlarca insanın kendilerinden çok şeyler beklediği iki futbolcunun birbirleriyle öldüresiye kavga etmelerinin ve ardından bu olayı bir terlik düzeyine

indirgemelerinin affedilemez olduğunu kaydederek, "Kulüp meneceri Sinan Engin'in olaya ilişkin yaptığı açıklamalara ilave edecek bir şeyim yok. Çünkü biz sayın Engin ile konuyu görüştük ve bu açıklamalar bizim ortak görüşümüzü yansıtıyor" dedi.



"HER LAFA VERİLECEK CEVABIM VARDIR"-



Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kamp yaptıkları Krallorfen Oteli'nde düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili basında yer alan eleştirilere de Mevlana'nın, "Cehalet insanı çirkinleştirir.

Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek cevabım vardır. Lakin, lafa bakarım laf mı diye, adama bakarım adam mı diye" beyitiyle yanıt verdi.





26 Haziran'da İstanbul'da başlattıkları çalışmalarını 3 Temmuz'dan bu yana Avusturya'da sürdürdüklerini anımsatan Sağlam, "Çalışmalarımızı mutlu ve olumlu bir şekilde götürüyoruz. Futbolcuların antrenmanlara bakışı ve olayı sahiplenmeleri çok olumlu ve umut verici" dedi.



Kamp çerçevesinde oynadıkları hazırlık maçlarından da olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Sağlam, hazırlık maçlarından alınan sonuçların da çalışmalarının ne kadar olumlu olduğunu kanıtladığını bildirdi. Takımda Uğur İnceman dışında sakat oyuncu bulunmadığını belirten Sağlam,

takıma bu yıl alınan yeni oyuncuların da adaptasyon sürecini kısa zamanda tamamlayarak olayı sahipleneceklerini umduğunu söyledi.



Yeni sezona hazırlık çalışmalarında maç kondisyonu ve tecrübesini biraz daha yukarı çekmeyi başardıklarını anlatan Sağlam, "Sistem ve taktik konusunda güzel şeyler yaptık ama henüz bazı eksiklerimizin olduğunu da kabul ediyorum. Bu eksikleri de zaman içinde giderceğiz, çok iyi bir ortam ve havayı yakalayacağız" dedi.



Milli takım oyuncusu Gökhan Zan ile anlaşma zemini sağlandığını anımsatan Sağlam, Gökhan Zan'ın da takıma katılmasıyla dört stopere sahip olacaklarını ve yeni oyuncuya ihtiyaçları olmadığını kaydetti.



Takımın eski kaptanı İbrahim Üzülmez ile ikinci kaptan İbrahim Toraman'ın geleceği konusundaki ısrarlı sorular üzerine, "İkisi de bizim çok inandığımız ve çok güvendiğimiz arkadaşlardı.

Sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekiyordu. Ancak, olayı bir terlik düzeyine indirgemeleri hiç hoş olmadı" diyen Sağlam, "Kendilerine büyük bir para cezası verildi ve satılmaları

kararlaştırıldı. Bu karardan kesinlikle dönülemez" dedi.



