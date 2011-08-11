-"Karar kulüplerin elini rahatlattı" İSTANBUL (A.A) - 11.08.2011 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, Futbol Federasyonu'nun kulüplere sınırsız yabancı oyuncuyla sözleşme imzalama hakkını tanımasını, sözleşmesi feshedilmesi gündemde olan oyuncular karşısında kulüplerin elini rahatlattığını söyledi. Metin Keçeli, kulüplerin yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sözleşmesi fesh edilecek oyuncular karşısında zor duruma düştüğünü belirtti. Beşiktaş'ın da bu konuda sıkıntı çeken takımlardan olduğunu kaydeden Keçeli, ''Sahadaki yabancı oyuncu sayısı değişmedi. Kulüpler, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle sözleşmesi fesh edilecek oyuncular ne isterse yapmak zorunda kalıyorlardı. Kulüplerin elini rahatlatan bir karar oldu'' şeklinde konuştu. Sahada oynayacak yabancı oyuncu sayısının Türkiye için yüksek olduğunu da kaydeden Keçeli, ''Türkiye'de iyi oyuncu yetişmiyor. Yıllardır bir tek Arda'yı satabildik. Bu rakam bana göre yüksek. Federasyonun ileride bu rakamı bir miktar daha düşürmesi Türk futbolu için yerinde olur'' şeklinde konuştu. -En çok sıkıntıyı beşiktaş çekti- Beşiktaş, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle geçmişte bazı oyuncularının sözleşmesini dondurdu, bazı oyuncularını kiralık verdi, bazılarını da maliyetinin altında bir bedelle satmak durumunda kaldı. Delgado'nun sözleşmesini 2 kez donduran Beşiktaş daha sonra bu oyuncuyu maliyetinin çok altında bir rakama satmak durumunda kalmıştı. Siyah-beyazlılar Delgado'nun ardından Sivok, Fink ve Tabata'nın da sözleşmelerini dondurmuştu. Beşiktaş yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Zapotocny'i maliyetinin bir bölümünü karşılayarak Bursaspor'a kiralık vermiş, ardından sözleşmesini bedelsiz olarak fesh etmişti. Siyah-beyazlılar geçen sezonun ikinci yarısında da Holosko'yu bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kiralık vermişti. Beşiktaş'ın 2011-12 sezonu kadrosunda Sidnei, Sivok, Guti, Hilbert, Quaresma, Fernandes, Ernst, Simao, Bebe, Holosko ve Almeida ile 11 yabancı oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılar, geçen yılki kadrodan mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Fink ile 31 Mayıs 2013'e kadar sözleşmesi bulunan Ferrari'den de kendilerine kulüp bulmasını istemişti.