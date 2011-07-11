-"KARAR, BİRİLERİNİ MUTSUZ EDECEK" İSTANBUL (A.A) - 11.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, futboldaki şike iddialarıyla ilgili olarak ''Disiplin soruşturması, cumhuriyet savcısının iddianamesini hazırlayıp mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatılacaktır'' dedi. TFF'nin İstinye'de bulunan binasında Spor Toto Süper Lig kulüplerinin temsilcileriyle yapılan toplantının ardından, TFF Yönetim Kurulu kendi içinde toplantı gerçekleştirdi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Mehmet Ali Aydınlar, yönetim kurulu olarak aldıkları kararları duyururken tüm kamuoyunun soğukkanlılıkla ve sağduyuyla hareket etmesini beklediklerini ifade etti. Aydınlar, ''TFF'nin elinde herhangi bir delil ve belge bulunmamaktadır. Bu nedenle herhangi bir işlem de başlatılamamaktadır. Bu konudaki disiplin soruşturması, cumhuriyet savcısının iddianamesini hazırlayıp mahkemece bu iddianamenin kabul edilmesinden sonra başlatılacaktır. Alacağımız kararların toplumun tüm kesimlerini mutlu etmeyeceğinin bilincindeyiz. En doğru kararı vermeye çalışacağız. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bu konuda tüm kamuoyunun desteğini rica ediyoruz'' diye konuştu. Soruşturmayla ilgili iddianamenin uzun bir süre sonra açıklanabileceği veya birden fazla iddianame yazılabileceği ihtimallerinin hatırlatılması ve bu durumun şaibe yaratıp yaratmayacağının sorulması üzerine Aydınlar, ''Hayır. Kesinlikle şaibe altında bırakmıyoruz. Tam tersine elimizde delil ve belge olmadan vereceğimiz kararın doğru olmayacağını düşünüyoruz. En doğru kararı verebilmek için de mutlaka en doğru belgenin iddianame olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de iddianameyi bekleyeceğiz'' dedi. İddianame sayısının artması olasılığının hatırlatılması üzerine ise Aydınlar, ''Şu anda bir iddianame var. Birinci iddianame gelsin, daha sonra farklı gelirse değerlendireceğiz'' diye konuştu. İddianamenin hazırlanması sürecinin uzayabileceği yönündeki sorulara ise Aydınlar, ''Şu anda onu bilemeyiz. Ne kadar sürede savcılık iddianamesini hazırlar. Bir de kendi içimizde bir süreç var biliyorsunuz. Burada da iddianameyi bizim hukuk kurulu, süreci, belgeleri inceleyecek. Yönetim kuruluna sunacak. Yönetim kurulu etik kuruluna sevk edecek. Etik kurulu kararını verip yönetime bildirecek. Yönetim kurulu karar alacak ve itirazlar olursa son kararı da tahkim kurulu verecek. Hukuki süreci tamamlamak zorundayız. Bugün oturup yönetim kurulunda herhangi bir karar veremeyiz'' yanıtını verdi. -''LİG PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDECEK''- Yaşanan süreçte UEFA ve FIFA ile sürekli temas içerisinde bulunacaklarını ifade eden Aydınlar, ''Lig planlandığı şekliyle 5 Ağustosta başlayacak, planlandığı gibi devam edecek. 31 Temmuzda TFF Süper Kupa finali Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacaktır. Daha önceki fikstür çekim tarihi aynen geçerlidir'' dedi. Takımların Avrupa kupalarına katılımıyla ilgili listenin ne şekilde verileceği konusunda '''Böyle bir liste bildirilmesi söz konusu değil. Zaten lig tescil edildiği şekliyle UEFA'ya bildirilmiştir'' diyen Aydınlar, Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin mi katılacağı sorusuna ''Mevcut sıralamaya göre Avrupa kupalarında ekipler mücadele edecekler'' yanıtını verdi. İddianamenin ligin ilerleyen haftalarında çıkması ve kararların ileri bir tarihte alınmasının bazı takımlar için mağduriyet yaratması ihtimaliyle ilgili olarak da Aydınlar, ''Her takımın bazı sıkıntıları var. Onun için söylüyorum, burada özellikle medya olmak üzere herkesin desteğini istiyoruz. Burada tek bir doğru karar yok. Alacağımız her karar kesinlikle birilerini mutlu, birilerini de mutsuz edecek ama Türk futbolu çok zor bir süreçten geçiyor, tarihinde yaşamadığı günleri yaşıyor. Dolayısıyla bu konuda herkesin sağduyulu olmasını ve bize destek vermesini bekliyorum. UEFA ve FIFA ile sürekli temas içindeyiz. Yine temas içerisinde kararlarımızı alacağız'' diye konuştu. Soruşturmayla ilgili delilleri almak için müracaatları olduğunu söyleyen Aydınlar, delilleri göreceklerini ancak savcılık iddianamesini en önemli delil olarak kabul ettiklerini kaydetti. Mehmet Ali Aydınlar, görüşmede bulunduğu kulüp temsilcilerinin kendilerinden talebi olup olmadığı konusunda ise şunları söyledi: ''Hayır, kesinlikle. Kulüpler Birliği, birlik ve beraberlik içerisinde bütün kulüp başkanları, içinde bulunduğumuz durumdan en az zararla nasıl çıkarız bunu düşünüyorlar ve bu konuda bize tam yetki vermiş durumdalar. Bize sonuna kadar güveniyorlar. Biz de bu süreci elimizden geldiğince en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz.'' Aydınlar, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısının artmasıyla ilgili olarak ''Söylediğim gibi bu işten Türk futbolunu en az zararla çıkaracağız. Bu konuda bize güvenin ve bizi destekleyin'' dedi.