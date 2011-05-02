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Dünya

"KARANLIK BİR DÖNEMİN SONU" TEL AVİV (A.A)

02 Mayıs 2011 21:00

-"KARANLIK BİR DÖNEMİN SONU" TEL AVİV (A.A) - 02.05.2011 - Filistin Yönetimi Başbakanı Selam Feyyad, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini ''karanlık bir dönemin sonu'' olarak değerlendirdi. Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Filistin Enformasyon Bakanlığı tarafından ''Fotoğraflarla Filistin'' yarışmasının ödül törenine katılan Feyyad, basın mensuplarınin Bin Laden'in öldürülmesi ile ilgili sorularına karşı, Bin Ladin'in öldürülmesinin çok önemli bir olay ve dönüm noktası olduğunu söyledi. Bin Ladin'i ''tüm hayatında yıkım ve terörle uğraşan bir kişi'' olarak nitelendiren Feyyad, ''Umarım, ölümü karanlık bir dönemin sonunun da başlangıcı olur'' diye konuştu. Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetiminin Başbakanı İsmail Haniye ise Bin Ladin'in öldürülmesini kınamıştı.

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