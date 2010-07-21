-"KARA KUTU"NUN MUCİDİ ÖLDÜ SİDNEY (A.A) - 21.07.2010 - Uçaklardaki "kara kutu"nun mucidi Avustralyalı David Warren, önceki gün 85 yaşında öldü. Avustralya Savunma Bakanlığının açıklamasında, "Dr. Warren'ın, uçuş verilerini kaydeden mekanizmasının hava güvenliğine paha biçilmeyecek oranda katkı sağladığı" belirtildi. David Warren, bu icadını, 1953'de Comet'in ilk ticari uçuşunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturmanın ardından tasarlamıştı. O dönemde Melbourn'da havacılık alanında araştırmacı olan Warren, soruşturmalarda yer almış ve kokpitte ses kaydının öneminin farkına varmıştı. Warren, ses ve navigasyon verilerini dört saat kaydedebilen bir prototipi 1956'da yapmıştı.