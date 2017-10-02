"Kapanan alışveriş merkezleri atıl alan çöplüğü oluşturuyor"

ANKARA, (DHA) - Alışveriş merkezlerinin, ihtiyaçtan fazla yapıldığı için zamanla kapanarak milli servete zarar verdiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“2015 yıl sonu itibariyle İstanbul’da 800 bin metrekare, Ankara’da 150 bin metrekare, diğer illerimizde ise 434 metrekare fonksiyonunu kaybeden alışveriş merkezi alanı var. Büyük yatırımlarla birbirine yakın yapılan alışveriş merkezleri hem birbirine, hem esnafa hem de milli servete zarar veriyor. Buna rağmen halen yapım aşamasında olan onlarca AVM var. Binlerce metrekare alanın heba olmaması için AVM binaları planlı, kontrollü ve ihtiyaç kadar sayıda dikilmeli” dedi.

“379 OLAN AVM SAYISININ 2018’DE 448’E KADAR ÇIKMASI BEKLENİYOR”

Alışveriş merkezlerinin ihtiyacın çok üstünde hızla arttığını dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken sözlerine şöyle devam etti, “Ülkemizde kontrolsüz ve plansız alışveriş merkezi dikmek moda oldu. 2007 yılında 145 AVM varken bu sayı 2016’da yüzde 161 artarak 379’a çıktı. Bu sayının da yüzde 18 artış göstererek 2018’de 448’e çıkması bekleniyor. AVM yatırımları yaklaşık 53,5 milyar dolar değerinde. Yerli ve yabancı sermaye dağılımında yerli yatırımcılarımız alan bazında yaklaşık yüzde 70 oranla önde. Ülkemizde yalnızca 22 ilimizde AVM yok. İstanbul bu konuda nüfusu gereği de AVM sayısında başı çekiyor. Ülkemizdeki toplam AVM’lerin yüzde 30’u İstanbul’da. Bina sayısı hızla artarken diğer yandan da kapanan veya atıl hale gelen alanlar da artıyor. Yapılan hesaplamalara göre bugüne kadar üretilen yaklaşık 12 milyon metre kare AVM’nin yüzde 10’u sistemden çıkmış.”

“HER YIL 250-300 BİN METREKARE ALAN ATIL HALE GELİYOR”

AVM’lerin yıkılmasıyla fonksiyonunu kaybeden alanların milli bir zarar olduğuna dikkati çeken Palandöken şunları söyledi: “Alışveriş merkezlerindeki mağazalar vatandaşın ilgisini çekmedikçe rağbet düşüyor. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin verilerine göre bu yıl Temmuz ayında AVM’lerdeki ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 azaldı. Bunun sonucunda AVM ya yıkılıyor ya da başka bir amaca yönelik tekrar dizayn ediliyor. 2015 yılsonu itibariyle İstanbul’da 800 bin metrekare, Ankara’da 150 bin metrekare, diğer şehirlerimizde ise toplam 434 bin metrekare alan kapanan AVM’ler sebebiyle heba oldu. Dip dibe ve gereğinden fazla açılan AVM’ler hem milli bir zarar hem de esnafımızı öldürüyor. Sistem son 5 yıldır her sene yaklaşık 250-300 bin metrekare arasında alan kaybediyor. Milli hasılatımızı bu kadar kolayca savuracak kadar zengin bir ülke değiliz.”

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