-"Kaos yaratmak suçunu yargı yapıyor" İSTANBUL (A.A) - 13.01.2012 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından CHP İzmir Milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay, ''Bize yöneltilen 'kaos yaratmak' suçunu şu anda yargı yapıyor'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada söz alan Balbay, duruşma salonunda izleyici olarak Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Arne König'in bulunduğunu belirterek, Almanca, ''Tiyatroya hoş geldiniz'' dedi. Sahip olduğu Uluslararası Basın Kartı'nın yenilenmiş halini bugün aldığını ifade ederek, bunun kendisine verdiği heyecanla konuşmasına başlayacağını söyledi. Balbay, gazeteciliğin ülke ile nefes alıp vermek ve ülkede ne konuşuluyorsa onunla yatıp kalkmak demek olduğunu dile getirerek, ''Şu anda özgür olsaydım ve mesleğimi yapmış olsaydım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gazetecilerle yaptığı görüşmede olacaktım. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'na not bırakacaktım ve nitekim 4 gazeteci Genelkurmay Başkanı ile görüştü ve haber yapıldı'' dedi. Gazetecilik deneyimi, arşivi ve sahip olduğu haber kaynaklarından terör örgütü üretmekle suçlandığını ifade eden Balbay, mahkemenin iddia ettiği terör örgütüne henüz ulaşmadığını kaydetti. -Mahkeme Başkanı: ''Yargı kaos yaratmaz'' Mustafa Balbay'ın, ''Sadece son birkaç güne baktığımda, şu anda Türkiye'de gelinen nokta 'kaos ortamı'dır. Bir belirsizlik vardır, yarın ne olacağını kimsenin bilmesi mümkün değildir. Yargı, kaos ortamına neden olmuştur. Bize yöneltilen 'kaos yaratmak' suçunu şu anda yargı yapıyor'' demesi üzerine, araya giren Mahkeme Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Yargı kaos yaratmaz, görevini yapar. Öyle bir amacı da olamaz'' dedi. ''İddianın sınırsız, savunmanın sınırlı olduğu bir ortamda konuşmamın kesilmemesini istiyorum'' diyen Balbay'a, Mahkeme Başkanı Özese, ''Yargıdan kastınız mahkemeyse, bunu kabul edemeyiz. Kastınız yargı olsa da kabul edemeyiz'' şeklinde cevap verdi. Türkiye'de insanların nerede yargılanacağı ve nerede tutulacağının tartışıldığını öne süren Balbay, şunları kaydetti: ''İnsanların suçlu olup olmadığını geçtik, nerede ve nasıl yargılanacağına bile hala karar verilemedi. Sadece bu, hukukun rayını değil, karaya oturduğunu gösteriyor. Bir ülkede hukuk bölündüyse, o ülkeyi yürütecek mekanizma kalkmıştır, demektir. Bugün meclis kilitlendiyse, görevini yapamaz hale geldiyse, ana muhalefet partisinin, 134 milletvekilinin, çalışmaların dışına itildiği bir ortama gelinmişse hukuk karaya oturmuştur.'' Balbay, Türkiye Cumhuriyetinde hiçbir siyasi yargılamanın hukuki olmadığını savunarak, siyasi davaların gününde tartışılmasa bile bugünlerde ne olduğunun ortaya çıktığını söyledi. -Silivri ve Yassıada benzerliği- Yassıada mahkemelerinde haksız yere yargılandığını söyleyen Adnan Menderes'e, Mahkeme Başkanının, ''Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor'' dediğini hatırlatan Balbay, ''Bu oranın değişmez fotoğrafı olmuştur. Zincirbozan, o dönemin siyasilerinin zorunlu ikamet yeriydi, bugün orasının, 18 Mart Üniversitesine bağlı hukuk fakültesi yapılması planlanıyor. Bir gün Silivri'nin de hukuk fakültesi olmasını hayal ediyorum'' şeklinde konuştu. Mahkeme Başkanı Özese de ''Buradaki yargılamanın, Yassıda ile en ufak bir benzerliği yoktur. Biz hiç kimseden talimat almıyoruz. İddialara bakarak, vicdani kanaatimizi veriyoruz. Burada amacı aşan şeyler söylüyorsunuz'' dedi. Balbay da Mahkeme Başkanına ''Yassıada ile benzerlik zaten ufak değil'' diye karşılık verdi. Türkiye'de şu anda herkesin bir suç örgütüne dahil edilme korkusu içinde olduğunu öne süren Mustafa Balbay, şunları kaydetti: ''Mecliste görev yapmam engellenmektedir. Bu milli iradenin üzerindeki bir iradedir. Meclisin eksik oluştuğunu iddia etmek abartı değildir. Gelinen noktada mahkemeden bir talepte bulunma ortamım kalmamıştır. Heyetinizin yargılama ile birlikte oluşan ortamı gözden geçirmesini talep ediyorum.'' CHP milletvekili, gazeteci Balbay, bir gömleğin ilk düğmesinin yanlış iliklenmesi halinde diğer düğmelerin de yanlış ilikleneceğini ifade ederek, bu davanın ilk düğmesinin yanlış iliklendiğini, mahkemenin ezberini tekrar gözden geçirmesini istediğini kaydetti. -''Balbay beton kokuyordu'' haberleri- Balbay gazeteci kimliğinin dışında yüklendiği siyaset ve milletvekili kimliğinin kullanılmasının engellendiğini ifade ederek, millet iradesinin kullanılmasını istediğini söyledi. Kendisine gelen ziyaretçilerin ''Balbay beton kokuyordu'' şeklinde açıklamaları olduğunu anlatan Balbay, ''Beton benim milli iradem ve kararlarım, nem ise içimde yaşattığım bereketli toprakların kokusudur, umutlarımdır'' dedi. Mahkeme Başkanı Özese'nin araya girerek, ''Bu dava siyasi değil. Herhangi bir ön yargı yok. Yargılama sürecini bir an önce bitirmek istiyoruz. Siz de tutuklu iken vekil seçildiniz, vekilken tutuklanmadınız'' demesi üzerine Balbay, ''Evet, ama bana verilen 550 bin oyu da hiçe sayamazsınız'' cevabını verdi. Duruşmada, Balbay'ın beyanlarının alınmasının ardından tutuklu Hasan Ataman Yıldırım'ın taleplerine geçildi.