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Dünya

"Kanser ilacı, Alzheimer'a çare olabilir" WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2012 20:18

-"Kanser ilacı, Alzheimer'a çare olabilir" WASHINGTON (A.A) - 09.02.2012 - Kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç, Alzheimer hastalığına yakalanan farelerin beyin faaliyetlerinin hızla normale dönmesini sağladı. ABD'nin Case Western Tıp Fakültesi'nden Dr. Gary Landreth ve ekibinin yaptığı araştırma, beksaroten ilacının farelerde Alzheimer oluşumunda rol oynayan beta amiloid proteini birikimini yüzde 75 azalttığı, hatta hafıza kaybı gibi Alzheimer belirtilerini tersine çevirdiğini gösterdi. Bilimadamları tedaviden 72 saat sonra, genleriyle oynanan, Alzheimer'a yakalanan farelerin normal davranışlar göstermeye başladığını, hastalık nedeniyle kaybettikleri hafızalarına ve koku alma yetilerine kavuştuklarını vurguladı. Araştırmaya imza atanlardan Paige Cramer, bunun "eşsiz bir ilerleme" olduğunu belirterek, bugüne dek laboratuvarda fareler üzerinde yapılan araştırmalarda amiloid plakların yok edilmesinin aylar aldığına dikkati çekti. Dr. Landreth, bu ilacın farelerde etkili olduğunu ve bir sonraki aşamada insanlarda da etkili olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Araştırma, Amerikan "Science" dergisinde yayımlandı.

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