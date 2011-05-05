-"KANAL İSTANBUL"U TESCİL YARIŞI ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - ''Kanal İstanbul'' adını marka olarak tescil ettirmek üzere, 3 firma Türk Patent Enstitüsüne (TPE) başvuruda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın, 27 Nisan 2011 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi'nde kamuoyunda açıkladığı ''Kanal İstanbul''un isim hakkını alarak markalaştırmak üzere aynı gün 3 firma TPE'ye başvuruda bulundu. 3 Mayıs 2011 tarihinde de bir firma ''Kanalist'' ifadesi için marka tescili başvurusu yaptı. Sakarya Patent Kalite ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi, ''Çılgın Proje'' olarak adlandırılan Kanal İstanbul'un kamuoyuna açıklandığı gün saat 12.19'da ''kanalistanbul'' ifadesini markalaştırmak için başvuru yaptı. Başvuruda markanın kullanılacağı alanlar; reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkilerle ilgili hizmetler, büro hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması ile geçici konaklama hizmetleri olarak ifade edildi. Aynı gün saat 12.43'te İstanbul'dan Doğuhan Taşar söz konusu ismi markalaştırmak üzere başvuruda bulundu. Taşar'ın başvurusunda da markanın kullanılacağı alanlar; inşaat hizmetleri, inşaat araç gereçlerinin ve iş makinelerinin kiralanması hizmetleri, temizlik hizmetleri, hava taşıtlarının bakım hizmetleri, kara, deniz ve hava taşımacılığı hizmetleri ve bu araçların kiralanması hizmetleri olarak belirtildi. Yine aynı gün saat 17.14'te de İstanbul'dan Denge Reklam Turizm İnşaat Emlak Gıda Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi TPE'ye başvurarak ''kanalistanbul'' ismini tescil ettirmek istedi. Söz konusu şirketin başvurusunda ismin sanayide, bilim sahasında, fotoğrafçılıkta, tarım, bahçecilik ve ormancılıkta kullanılan kimyasallar, işlenmemiş suni reçineler, işlenmemiş plastikler, gübreler, topraklar, boyalar, vernikler, pas önleyiciler, tıbbi hizmetler, güzellik ve bakım hizmetleri, eğitim ve öğretim hizmetleri, adi ve değerli metallerin işlenmesi işlemlerinde kullanılacağı beyan edildi. Denge Reklamın başvurusu, 45 sınıfın tümünde yapıldı. Emek Yapı Yatırım İnşaat Ticaret Limited Şirketi de 3 Mayıs 2011 tarihinde ''kanalist'' ifadesinin marka olarak tescillenmesi için Enstitü'ye başvurdu. Başvuruda markanın kullanılacağı alanlar; sigorta hizmetleri, finansal ve parasal hizmetler, gayrimenkul komisyonculuğu, inşaat işleri, gümrük müşavirliği hizmetleri, kara, deniz ve hava taşımacılığı, sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, spor kültür ve eğlence hizmetleri olarak sıralandı. -SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?- Marka, bir işletmenin mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak ifade ediliyor. Marka başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE gelen evrak birimine elden teslim edilerek ya da posta yoluyla yapılabiliyor. TPE başvuru üzerinde ön incelemeleri tamamladıktan sonra başvuruyu marka bülteninde ilan ediyor. İlan, söz konusu bültende 3 ay süreyle kalıyor. Bu süreçte herhangi bir itiraz gelmemesi halinde marka tescil ediliyor, yani bir marka başvurusunun itiraz olmaması durumunda tescil edilmesi yaklaşık 6-8 ay sürüyor. Marka başvurusu için tanımlanmış 45 mal ve hizmet sınıfı bulunuyor. Başvuru ücretleri her bir sınıf için 120 lira. Başvuru sahibi tek sınıf için talepte bulunabildiği gibi 45 sınıfın tümü için de başvuru yapabiliyor. Markanın tescil edilmesi halinde ise tescil bedeli olarak 400 lira ödeniyor. -MARKA SAHİBİNE NE KAZANDIRIYOR- Marka sahibinin, izni alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini isteme yetkisi bulunuyor. Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak, tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması, tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde, işaretle tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması yasaklanabiliyor. Tescilli marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsamına giren mal veya hizmetlerle benzer olmayan mal veya hizmetlerde kullanılması halinde tescili istenen işaretin kullanılmasıyla tescilli markanın itibarından dolayı avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin kullanılması halinde; işaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, işareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, işareti taşıyan malın ithali veya ihracı, işaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması yasak olabiliyor.