-"KAMUOYUNUN SORUŞTURMA RAPORUNA İLGİSİ İYİ BİLİNİYOR" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.02.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, uluslararası kamuoyunun, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırıyı soruşturan BM Soruşturma Komisyonu'nun çalışmasına yönelik ilgisinin ''iyi bilindiğini'' söyledi. Sözcü Nesirky, BM Soruşturma Komisyonu'nun raporunu ne tamamlayacağı ve raporun kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine, Soruşturma Komisyonu'nun bu konulara BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a danışarak karar vereceğini belirtti. Nesirky, ''Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanacak rapor, Genel Sekretere sunulacak. Tabii ki bu rapor BM Güvenlik Konseyi'ni de, iki tarafı da (Türkiye ve İsrail), bölgedeki ülkeleri de ilgilendiriyor. Komisyon, rapor hazırlanınca nasıl bir süreç izleneceğine Genel Sekretere de danışarak kendi karar verecek'' dedi. Nesirky bu konuyla ilgili fazla detay veremeyeceğini ifade ederek, ''Ancak elbette uluslararası kamuoyunun BM Soruşturma Komisyonu'nun çalışmasına yönelik ilgisi iyi biliniyor'' diye konuştu. Genel Sekreter Ban, başkanlığını Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Geoffrey Palmer'ın, başkan yardımcılığını Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin yaptığı, İsrail'den Joseph Ciechanove ve Türkiye'den emekli büyükelçi Özdem Sanberk'in yer aldığı Soruşturma Komisyonu'nu 2 Ağustos 2010 tarihinde kurmuştu. Türkiye, Komisyon'a ara raporunu 1 Eylül 2010'da, nihai raporunu ise 11 Şubat 2011'de sundu. Raporunu BM Soruşturma Komisyonuna geçen yıl Kasım ayında sunması gereken İsrail ise Komisyona ilk raporunu ancak 23 Ocak 2011'de sunabildi. BM kulislerinde, Komisyon'un iki tarafın raporlarını değerlendirmesinin ardından bahar aylarında kendi raporunu tamamlamasının beklendiği konuşuluyor.