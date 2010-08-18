-"KAMUOYUNU YÖNLENDİRME AMAÇLI İNTERNET SİTELERİ" SORUŞTURMASI İSTANBUL (A.A) - 18.08.2010 - ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri kurulduğu'' yönündeki iddialara ilişkin başlatılan soruşturma dosyasındaki generallerin ifadelerinin alınabilmesi için, Adalet Bakanlığının genelgesi gereği dosyanın ilgili bölümünün Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'den alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne verildiği öğrenildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne vekalet eden Cumhuriyet Savcısı Rasim Işıkaltın, dosyadaki generallerin ifadelerinin alınabilmesi için dosyanın ilgili bölümlerini Savcı Öz'den aldı. Dosyada yer alan kişilerden 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız'ın da aralarında bulunduğu bazı generallerin ifadelerinin alınabilmesi için Adalet Bakanlığının genelgesi gereği Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin ifade işleminde bulunması gerektiği ve soruşturma dosyasının ilgili bölümünün bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne verildiği öğrenildi.