-"KAMUNUN İHALEYE GİRMESİNE SICAK BAKMIYORUZ" ANKARA (A.A) - 14.07.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TPAO'nun Başkent Doğalgaz'a talip olmasına ilişkin olarak, Başkent Doğalgaz'ın tekrar kamu eliyle işletilmesine dönük bir politika değişikliklerinin olmadığını bildirerek, ''Biz kamunun, tekrar bir kamu ihalesine teklif vermesini doğru bulmuyoruz, sıcak bakmıyoruz'' dedi. Yıldız, TKİ Sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verirken, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin TPAO'nun Başkent Doğalgaz'a talip olduğu yönünde çıkan haberleri nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Yıldız, Başkent Doğalgaz için bir teklif verildiğini ve o teklifin sonuç odaklı bir noktaya ulaşamadığını hatırlattı. Özel sektörün verdiği teklifleri dikkatlice incelediklerini ve takip ettiklerini anlatan Yıldız, Başkent Doğalgaz'ın tekrar kamu eliyle işletilmesine dönük bir politika değişikliklerinin olmadığını, bunun tercih ettikleri bir durum olmadığını söyledi. TPAO'nun kendisine kabiliyet olarak, finansman anlamında böyle bir teklif verebileceklerini ilettiğini anlatan Yıldız, şunları kaydetti: ''Ama bizim buna sıcak bakmadığımızı rahatlıkla söyleyebilirim, biz piyasanın özel sektör marifetiyle işletilmesini istiyoruz. Tekrar kamuya dönüşü tercih etmiyoruz. Ama TPAO da diyor ki eğer (özel sektör bu manada istediğiniz rağbeti göstermezse, ben her zaman hazırım) diye bir zihni hazırlık yapmış. Bunu da tabii ki saygı ile karşıladım, bir fikir çeşitliliği olarak gördüm. Ama temel politikalarımız itibariyle biz kamunun, bir kamu kaynağının, tekrar bir kamu ihalesine teklif vermesini doğru bulmuyoruz, sıcak bakmıyoruz. O açıdan yine Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız, Maliye Bakanımız ile de yaptığımız görüşmelerde önümüzdeki aya kadar bunu tamamen ihaleye çıkartılacağını ve tekrar Başkent Doğalgaz'a özel sektörün rağbet edeceğine ve teklif vereceğine inanıyorum.'' Enerji ile ilgili kanun tasarılarının Meclis'e gelmesinde net bir takvim olup olmadığının sorulması üzerine, Yıldız, kanunlarla ilgili Ekim ayında Genel Kurul açıldığını, Genel Kurulun kendi içindeki takvimin müsait olması durumunda, yıl sonuna kadar kendilerinin bunu gerçekleştirebileceklerine inandıklarını kaydetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak gerek Bakanlar Kurulunda, gerekse komisyonda kalmış herhangi bir kanun tasarısının olmamasını istediklerini belirten Yıldız, ''En azından Enerji Komisyonunda, bu kanun tasarılarının ulaştırılmış olmasını doğru olacağına inanıyoruz. Tabiri caizse top bizde olmaması lazım. TBMM Genel Kurulu iradesine bırakmamız lazımdır diye düşünüyoruz'' dedi. Yerli enerji kaynaklarından kömüre ilişkin çalışmaların sorulması üzerine Yıldız, kömürün yenilenebilir enerji kaynağı olmamasına rağmen, en fazla önem verdikleri yerli kaynaklardan biri olduğunu söyledi. Geçen yıl özellikle yerli kömürden elektrik üretiminin payının yaklaşık yüzde 17'ler civarında gerçekleştiğini bildiren Yıldız, ithal kömürde de bu oranın yüzde 6,8 civarında olduğunu kaydetti. Yıldız, yüzde 25'ini HES'ler, yüzde 25'ini yerli ve ithal kömürden, yüzde 46-47'lik bölümünü doğalgazdan, diğer kısımlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği 209 milyar kwh'lık bir portföy oluşturulduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte Konya Karapınar, Afşin-Elbistan ve Trakya'da Çerkezköy'de 2,8 milyar tonluk kömürü; üretim şirketlerinin eline bırakmak istediklerini, bunun da kendilerinin yerli kömürde yapacağımız önemli hamlelerden biri olacağını söyledi. En son 13 Temmuz itibariyle EPDK'ya yapılan lisans başvuruların 114 bin 333 megavat civarında olduğunu, farklı enerji kaynakları itibariyle müracaatlar bulunduğunu ifade eden Bakan Yıldız, 2023 hedefleriyle örtüşen ve siyasi istikrarla sağlanan güvenin, lisans müracaatlarına yansıdığını gördüklerini, bunun fiili yatırımlara da aynı şekilde yansımasını beklediklerini kaydetti. 2 yıldan beri yürütülen çalışmalar sonucu, spekülatif lisans alıp devreden ''çantacı'' şeklinde tabir edilen kesimin önemli ölçüde düştüğüne dikkati çeken Yıldız, ''Gerçek yatırımcıların önünün daha çok açıldığı, ama bu işin ticaretini yapmak isteyenlerin önünün kapandığı bir dönem göreceğiz'' dedi. -EPDK'NIN BÖLÜNMESİ- EPDK'nın bölünmesine ilişkin bir soruya karşılık Yıldız, enerji sektörünün yapılandırılmasında bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların her birisinin bunun içerisinde olduğunu, EPDK'nın ikiye bölünmesinin de bunun en temel öğelerinden birini oluşturduğunu söyledi. Sektörde çok fazla aktör olduğunu, hem düzenlenmesi gereken mevzuat, hem de denetlenmesi gereken özel sektör açısından ciddi bir rakama ulaşıldığını belirten Yıldız, ''Bunların daha sıhhatli yapılabilmesi açısından böyle bir idari yapılanmanın elzem olduğunu düşünüyoruz'' dedi. -''10 NUMARALI YAĞ SORUNU İÇİN ÖTV ARTIRILMALI''- 10 numaralı yağ sorununa ilişkin olarak da toplam 1 milyon 276 bin ton civarında kullanılan yağ olduğunu, bunun sanayide kullanılan kısmının yaklaşık 276 bin ton olduğunu kaydetti. Bu yağların hemen hemen 6'ta biri sanayide ve doğru yerde kullanıldığını, geri kalan büyük kısmın ise maksadının dışında kullanıldığına dikkati çeken Yıldız, ''Burada tek yapılacak şey var. Enerji sektöründe ya da piyasada kullanılıyor olmasına rağmen, bunun ÖTV miktarının artırılıp, sanayide iadesinin yapılmasıdır. Bu konuda Sayın Maliye Bakanımızın da son derece olumlu görüşleri var. Bu düzenleme yapıldıktan sonra maksadının dışında kullananlar için artık böyle bir yola başvuramayacaklarını rahatlıkla söyleyebiliriz'' diye konuştu. -''HAZIRLIĞINI İŞİ YAPMIŞ ÖZEL SEKTÖR ÖZELLEŞTİRMELERDE TIKANIKLIK YAŞAMAZ''- Bakan Yıldız, bir başka soru üzerine de teminat mektuplarının elektrik dağıtım hizmetlerinde maliyetleri artırıcı bir unsuru olmayacağını söyledi. Önümüzdeki dönemde enerjide büyük özelleştirmelerin olduğunu düşünüldüğünde, finansman konusunda yeni bir önlem alınmasına gerek olunup olunmadığının sorulması üzerine, Bakan Yıldız, şu değerlendirmede bulundu: ''Ben hazırlığını iyi yapmış bir özel sektörün bu manada bir tıkanıklık yaşamayacağını düşünüyorum. Hazırlığını yapmamışsa özel sektör, gerek teminat mektuplarıyla alakalı gerek kendi işletmesinin işleyiş tarzıyla alakalı gerekse verdiği teklifle alakalı ben piyasanın gerçek rakamlarını bulması lazım geldiğini söylüyorum. Biz hiç bir özel sektöre demiyoruz ki siz düşük teklif veya yüksek teklif verin. Herkes kendi hür iradesiyle kararlaştırdığı fiyatı teklif olarak veriyor. O zaman bunun sorumluluğuna artı ya da eksi katlanacaklardır diye düşünüyoruz. Bu rakamların yüksekliğine ya da düşüklüğüne yorum getirecek taraf kamu değil. Piyasa hangi rakamlarda buluşuyorsa o açık ve şeffaf ihalede kendini bulacaktır. Herkes kendi hesabını yapmak durumunda. Özel sektör daha fazla yapmak durumunda. Altından kalkabilecekleri teklifleri vermelerinin doğru olduğunu yinelemek istiyorum.'' Mavi Akım'da vergilendirme konusuyla ilgili bir çalışma olduğununu hatırlatılarak, bunun ne aşamada olduğununu sorulması üzerine de Yıldız, Maliye Bakanlığının bu konuda bir çalışma yaptığını, Mavi Akım'da bu manada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını söyledi. Bir başka soru üzerine de Yıldız, TPAO'nun Irak'ta aldığı ihalelere artık fiili olarak başlayabileceğini belirterek, ''Artık bu ayın sonundan itibaren TPAO, Irak'ta çalışmalarına başlayabilecek. O açıdan daha güçlü bir yapılanmanın doğru olacağı kanaatindeyiz'' dedi. -NÜKLEER SANTRAL EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURAN ÖĞRENCİLER- Nükleer santrallerle alakalı eğitim görecek olan öğrencilerin yaptıkları müracaat sektörü ve kendilerini sevindirdiğini belirten Yıldız, son derece kaliteli okullardan, kaliteli öğrencilerin bu eğitim için müracaat ettiğini söyledi. Önümüzdeki 7 yıllık süreç içerisinde her yıl 50 tane seçkin öğrenciyi Rusya'ya eğitime göndereceklerini ve öğrencilerinin gidiş geliş masraflarının, sağlık hizmetlerinin, kalma masraflarına ve cep harçlıklarının proje şirketince karşılanacağını anlatan Yıldız, buna çok ciddi bir rağbet olduğunu, önümüzdeki haftaya kadar bu öğrencilerin belirlenmiş olacağını kaydetti. -BAKAN YARDIMCILIKLARI- Bakan yardımcılıkları konusunda bir çalışma yapılıp-yapılmadığının sorması üzerine Bakan Yıldız, 21 tane Bakan Yardımcılığından birinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında olacağını bildirdi. Kendisinin bunun iş yükü ağır, programı çok yoğun olan bakanlıklar için çok iyi olacağı kanaatinde olduğunu ifade eden Yıldız, özellikle Bakan Yardımcılıklarının gerek Mecliste, milletvekilleriyle, gerekse Genel Merkezde zaman zaman gelen taleplerin düzenlenmesinde, bir kısım kabullerin yapılmasında son derece faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kurulduğunu günden bu yana en fazla yaşadığı sıkıntının ''zaman yönetimi'' olduğunu gördüklerini anlatan Yıldız, kendilerinin gece 1'de hatta 2'lerde randevu verdikleri zamanlar olduğunu belirtti. Bunun Bakanlık yönetimini rahatlatacağını ve önemli bir yükü üzerine alacağı, iş yükünün hafifleteceğini savunan Yıldız, bakan yardımcılığı için bir ismin belirlenip belirlenmediğinin sorulması üzerine de ''Bu 3'lü kararnamedir, aynen bakanlarımızın atanması gibi. Sayın Başbakanımıza ve ondan sona sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacak bir kararnamedir. Ben tespit ettiğim isimleri sayın Başbakanımıza arz edeceğim. Onun onayını ve teyidini tabi ki alacağım'' diye konuştu.