-"Kamu kampüsü" kurulacak ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Kamudaki yeniden yapılandırmanın ardından, yeni kurulan ya da adları değiştirilen bakanlıklar, şimdi de hizmet binalarını yenileyecek. Afet İşleri Genel Müdürlüğünün Eskişehir Yolu üzerinde bulunan arazisi üzerine ''kamu kampüsü'' kurulacak. Kampüsün içinde, Ekonomi, Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığının yeni hizmet binaları yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ihalesini gerçekleştireceği yeni bakanlık ve kurum binalarına yönelik proje çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) için sözkonusu alanda inşa ettirilecek 103 bin metrekare büyüklüğünde hizmet binası, yeniden yapılanmanın ardından Ekonomi Bakanlığının hizmet binası olarak kullanılacak. Kamu kampüsünde AB Bakanlığı için de 35 bin metrekare büyüklüğünde hizmet binası yapılacak. Kampüste Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hizmet binası da yaklaşık 100 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Binada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bütün hizmet birimleri yer alacak. Afet İşleri Genel Müdürlüğü arazisi üzerinde Devlet Personel Başkanlığı için 65 bin metrekare yeni hizmet binası da inşa edilecek. -Dışişlerine akıllı bina- Bu arada Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı için de Çiğdem Mahallesi'nde 185 bin metrekare ''akıllı bina'' yapacak. Binanın mimari projesi için açılan yarışma sonuçlandırıldı ve ayrıntılı proje çalışmalarına geçildi. Dışişleri Bakanlığının akıllı binası, binanın ihtiyacı olan elektriği de kendisi üretecek. Öte yandan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Yargıtay'ın yeni hizmet binası için de yer arıyor.