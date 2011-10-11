-"Kalpazan"ın yazarına 2 yıl 4 ay hapis istemi ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Kalpazan'' adlı kitabında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle yazar Ergün Poyraz hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Gökçek'in hazırladığı iddianamede, Poyraz'ın Mayıs 2011'de basılan ''Kalpazan'' adlı kitabında, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına yönelik, eleştiri sınırlarını aşmak suretiyle bazı ifadelerle ''hakarette bulunduğu'' kaydedildi. Başbakan Erdoğan'ın da avukatı aracılığıyla Poyraz'dan şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, Poyraz'ın, TCK'nın ''hakaret'' suçunu düzenleyen maddeleri uyarınca 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. Poyraz, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.