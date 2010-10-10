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Spor

"Kalbi ikiye bölünmüş kahraman"

Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Alman basını tarafından "Kalbi ikiye bölünmüş kahraman" olarak adlandırıldı.

10 Ekim 2010 03:00

T24- Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, Almanya-Türkiye karşılaşmasında maçın ikinci yarısında Türkiye'ye karşı attığı gol için “Gol attıktan sonra tabii ki çok sevindim” dedi. Ayrıca Alman basını Mesut Özil'i "Kalbi ikiye bölünmüş kahraman" olarak adlandırdı.


Alman Futbol Federasyonu'nun internet sayfasına açıklamada bulunan Özil, karşılaşmada gol atmak kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Gol attıktan sonra tabii ki çok sevindim. Ancak atalarıma ve kökenime olan saygımdan dolayı büyük sevinç çığlıkları atmamak spontane bir karardı. Kazanma hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Alman Milli Takımı, özellikle maçın ikinci yarısında çok iyi oynadı. Gelen fırsatları çok iyi değerlendirdi. Kazanmayı hak ettik.”


“Tribünlerde Türk taraftarın ıslıkları altında oynamak nasıl bir duyguydu?” sorusuna yanıt veren Mesut Özil, şunları söyledi: “Tamamıyla oyuna konsantre oldum, etrafımda olup bitenlere gözümü kapattım adeta. Performansımı göstermek istedim ve bunu başardığıma inanıyorum. Takımım ve taraftarım beni çok iyi destekledi. Bundan dolayı çok memnunum.”


Almanya-Türkiye karşılaşması sonrası ayak bilek kemiğinden sakatlanan Özil, sakatlığı konusunda da şunları kaydetti: “Hala ağrılarım var. Alman Milli Takım doktorları ve fizyoterapistler tarafından çok iyi tedavi ediliyorum. Bir an önce tekrar sağlığıma kavuşmak ve salı günü yapılacak Kazakistan maçında oynayabilmeyi ümit ediyorum.”

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