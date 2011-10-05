-"Kahraman Şoför" asli kusurlu İZMİR (A.A) - 05.10.2011 - İzmir'de, mart ayında, akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltırken alev alan tankeri uzaklaştırdığı için kamuoyunda ''kahraman'' ilan edilen şoför ile istasyon saha sorumlusunun ''birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek'' ve ''kaza sonucu yangına neden olmak'' suçlarından yargılanmasına devam edildi. İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan tutuksuz yargılanan sanıklar şoför Engin Koçak ile Şahin Tecir'i avukatları Şule Dilek Yukarıkavlak temsil etti. Duruşmada, akaryakıt denetim uzmanı bilirkişi Halit Dişçekici'nin hazırladığı raporun mahkemeye ulaştığı belirtildi. Raporda, yangının hortum içinden geçen yakıtın sürtünmesi ile oluşan statik elektrik sonucu çıktığı ifade edilerek, tanker şoförü Koçak'ın ''asli'', diğer sanık Tecir'in ise 'tali kusurlu'' olduğu görüşüne yer verildi. Duruşmada dinlenen Niyazi Yürük, olay günü istasyonda tesisat işi yapmak için bulunduğunu, yangının çıktığını görünce kaçtığını anlattı. Aracının tamamen yandığını, zararının istasyon tarafından karşılandığını dile getiren Yürük, şikayetçi olmadığını kaydetti. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. İzmir'in Konak ilçesi Çınarlı semtinde, mart ayında, akaryakıt istasyonunda yakıt boşaltırken alev alıp yanan tankeri olay yerinden uzaklaştıran ve kamuoyunda 'kahraman'' ilan edilen şoför Engin Koçak, İzmir Valisi Cahit Kıraç ve istasyon sahibi tarafından ödüllendirilmişti. Olayda yaralanan ve araçları hasar gören kişilerin şikayeti üzerine Engin Koçak ve istasyon saha sorumlusu Şahin Tecir hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ''Birden çok kişinin yaralanmasına sebebiyet verme'' ve ''Kaza sonucu yangına neden olmak'' suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması için dava açılmıştı.