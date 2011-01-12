-"KAFES"TE 9. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - ''Kafes eylem planı'' ve ''Amirallere suikast'' iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen ''Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat''la ilgili 69 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli yarbay Ercan Kireçtepe, binbaşı Erme Onat, binbaşı Eren Günay, teğmenler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan ile aralarında eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, Güney Deniz Saha Komutanı koramiral Kadir Sağdıç ve tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar'ın da bulunduğu 21 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanıklar emekli deniz binbaşı Levent Bektaş ve emekli SAT komando Ergin Geldikaya'nın gelmediği duruşmada, sanık avukatları ve ''müdahil'' Agos Gazetesi'ni temsilen avukatları hazır bulundu. Duruşmada, daha önce tebligat gönderilen 5 tanığın dinlenilmesi bekleniyor. -İDDİANAMELERDEN- Birleşen davaların iddianamelerinde, Poyrazköy Keçilik mevkisinde 21 Nisan 2009'da başlatılan ve 28 Nisan 2009'a kadar devam eden kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin olarak, emekli deniz binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli yarbay Ercan Kireçtepe, binbaşı Erme Onat ve binbaşı Eren Günay ile yarbay Mustafa Turhan Ecevit'in ''cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'', ''cebir ve şiddet kullanarak yürütme organını ortadan kaldırmaya, kısmen veya tamamen görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ''Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olma'', ''patlayıcı madde bulundurma'', ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme'' suçlarından 29,5 ile 57'şer yıl arasında hapis cezalarına çarptırılması isteniyor. Ergin Geldikaya'nın da ''Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olma'', ''patlayıcı madde bulundurma'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet'' suçlarından 17,5 ile 39 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması öngörülen iddianamede, tuğamiral Levent Görgeç ile Ali Türkşen, Halil Cura, Ferudun Arslan, Sadettin Doğan, İbrahim Koray Özyurt, Muharrem Nuri Alacalı, Şafak Yürekli, Dora Sungunay, Tayfun Duman ve Mert Yanık'ın da ''Ergenekon silahlı terör örgütü üyesi olma'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. ''Amirallere suikast'' iddiasına ilişkin Burçin Öztürk'ün ''müşteki'' olarak yer aldığı iddianamede, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakut Aksoy ve Tarık Ayabakan'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''kişisel kullanım amacı dışında uyuşturucu madde bulundurma'' ve ''aynı suçu işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme'' suçlarından 13 ile 34'er yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. Faruk Akın'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'', ''örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurma'', ''aynı suç işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme'' suçlarından 13 yıl 8 ay ile 33 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, Sinan Efe Noyan, Barbaros Mercan ve Yiğithan Göksu'ya ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''örgüt amacı doğrultusunda patlayıcı madde ve mermi bulundurma'' suçlarından 13 ile 29 yıl arasında hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Ülkü Öztürk ve Sezgin Demirel ile Koray Kemiksiz'in ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''aynı suçu işleme kararıyla birçok kişiye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetme'' suçlarından 8 ile 19'ar yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, Ali Seyhur Güçlü, Halit Mehmet Ergül, Fatih Göktaş, Burak Amaç, Burak Özkan, Oğuz Dağnık ve Mehmet Orhan Yücel'in ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Levent Çakın'ın da ''uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etme, ticaretini yapma veya sağlama'', ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında mermi bulundurma'' suçlarından 5 ile 15,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor. Emekli koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü, koramiral Kadir Sağdıç ve tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar'ın ''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak 'kafes eylem planı'nı hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmede 'danışma kurulu' adı altında emir ve komuta yetkisini haiz örgüt mensubu oldukları'' belirtilen iddianamede, Mücahit Erakyol, Deniz Erki, Tanju Veli Aydın, Emre Sezenler, Hüseyin Doğancı, İsmail Bak, Metin Samancı, Levent Gülmen, Aydın Ayhan Saraçoğlu, Bülent Aydın, Bora Coşkun, Süleyman Erharat, Murat Aslan, Emre Tepeli, İbrahim Öztürk, Halil Özsaraç, Gürol Yurdunal, Ümit Özbek, Bülent Karaoğlu, Daylan Muslu, Hüseyin Erol, Mehmet İnce, Alpay Belleyici, İsmail Zühtü Tümer, Levent Olcaner, Özgür Erken, Metin Fidan, Türker Doğanca, Mesut Adanur ve Metin Keskin'in eylemlerinin de ''Ergenekon silahlı terör örgütüyle doğrudan bağlantılı olarak kafes operasyonu eylem planını hayata geçirmek üzere faaliyet yürüten yasa dışı örgütlenmenin üyesi olma'' suçunu oluşturduğu kaydediliyor. Tüm sanıkların TCK'nın 314. maddesinin 2. fıkrası ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.