-"Kafanıza göre Tanrı'yı izlemeyin" MADRİD (A.A) - 21.08.2011 - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. Benediktus, İspanya'nın başkenti Madrid'de Katolik Kilisesi'nin organize ettiği "Dünya Gençlik Günleri"nin son gününde 1 milyondan fazla gencin katıldığı bir ayini yönetti. 48 futbol sahası büyüklüğüne bir alanda düzenlenen ayinde konuşan Papa, gençlere "Tek başına, Hz. İsa izlenemez" diyerek, "Kendi kafanıza göre, Tanrı'yı izlemeyin" çağrısında bulundu. "Kendi kafasına göre gitmeyi deneyenler, Hz. İsa'yı hiçbir zaman bulamama veya sahte bir imajda son bulma riski taşırlar" diyen Papa, gençlerin Katolik Kilisesi'nin kurumlarına bağlı olmalarını istedi. 18 Ağustos'tan bu yana Madrid'de bulunan Papa, katıldığı ayinlerde, kilisenin ötanazi, kürtaj karşıtı görüşlerini de yineledi. Papa, ayrıca gelecek Dünya Gençlik Günleri'nin 2013 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde olacağını duyurdu. Bu arada 40 derece sıcaklığın altında yapılan ayin dolayısıyla dün geceden bu yana çok sayıda gencin fenalaştığı, sağlık ekiplerinin 2555 kişiye müdahale ettiği ve üçünün durumunun ciddi olduğu bildirildi. Öte yandan Papa'nın bulunmasının da etkisiyle Dünya Gençlik Günleri için 50 milyon avrodan fazla harcamanın yapıldığı Madrid'de, Papa karşıtı laik kurumların gösterileri tartışma konusu oldu. Madrid sokaklarında gösteri yapan laik grupların polisle çatışması ve 10'dan fazla yaralı olmasından dolayı muhalefet partileri hükümeti eleştirirken, polis teşkilatında iç soruşturma başlatıldığı duyuruldu. 139 ülkeden gelen 1 milyondan fazla Katolik gençle Madrid'de 79 saat geçiren Papa, TSİ 20.00 sıralarında Madrid'den ayrılarak, İspanyol havayolları İberia'ya ait bir uçakla Roma'ya gidecek.