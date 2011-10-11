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Dünya

"Kadınların seçime katılması haram" ANKARA (A.A)

11 Ekim 2011 18:18

-"Kadınların seçime katılması haram" ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Suudi şeyhi Abdurrahman Barak'ın, kadınların seçime katılmasının haram olduğu yönünde fetva verdiği bildirildi. Middle East Online internet sitesinde yayımlanan habere göre, kendi internet sitesinde verdiği fetvayla "seçimlerin kafirler tarafından Müslümanlara geçen yozlaşmış bir yöntem" olduğunu savunan Suudi şeyhi Barak, kadınların seçimlere katılmasının haram olduğunu ve kadınların seçime katılmasının "küfür" anlamı taşıdığını ifade etti.

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