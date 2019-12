-"KADINLARIN ÖNÜNE ABSÜRT ENGELLER ÇIKARTILIYOR" İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kadınların önündeki bütün engellerin aşılması gerekiyor. Zaman zaman çok absürt engellerin çıkarıldığını görüyoruz kılık kıyafet... Bütün bunların hepsinin muhakkak ki kaldırılması ve gücü, kendine özgüveni, çalışma azmi, iradesi olan hanımların her alanda önünün açılması gerektiğine inanıyorum" dedi. Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, toplantının böyle bir günde yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyledi. Kadınlara karşı ayrımcılığın ister gelişmiş, isterse gelişmemiş toplumlarda, her yerde olduğunu ifade eden Gül, bunun artık dayanılmaz olduğu dönemlerde kadınların başkaldırısını anımsatarak, toplumda bu yönde bir bilinç oluşmaya başladığını anlattı. Toplumun her safhasında kadının temsil edilir hale gelmesi için önemli gayretlerde bulunulduğunu belirten Gül, Türkiye'de de kadın erkek eşitliği konusunun daha iyi noktalara gelmesi için çaba sarf edildiğini söyledi. Kadınların özellikle bazı alanlarda kendini çok fazla göstermeye başladığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti: ''Eğitimde, sağlıkta, yargıda, üniversitelerde, bilim dünyasında, hatta hariciyede... Ama kadınların çok kendini gösteremedikleri, dengenin dengesiz bir şekilde gözüktüğü alanlar da var; siyaset ve ekonomi... Bu iki alandaki noksanlığın da giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ümit ederim ki siyasette önümüzdeki günlerde siyasi partiler bununla ilgili önemli kararlar alır. Kadınların sadece çalıştığı, çalıştırıldığı ama karar mekanizmalarında çok gözükmediği dönemler, totaliter ve otoriter rejim dönemlerine ait. Kadınların önündeki bütün engellerin aşılması gerekiyor. Zaman zaman çok absürt engellerin çıkarıldığını görüyoruz, kılık kıyafet... Bütün bunların hepsinin muhakkak ki kaldırılması ve gücü, kendine özgüveni, çalışma azmi, iradesi olan hanımların her alanda önünün açılması gerektiğine inanıyorum.'' Gül, iş dünyası söz konusu olduğunda, aslında kadınlar için belki de en kolay girebilecekleri, kendi başlarına kararlarını verip hareket edebilecekleri alanın iş alanı olduğunu anlattı. Dünya nüfusunun yarısının kadınlardan oluştuğunu anımsatan Gül, işgücüne bakıldığında Türkiye'de 50 milyon civarında işgücü bulunduğunu, bunun 25 milyonunun çalışabilecek, emeğini, aklını fikrini, gücünü ekonomiye aktarabilecek kadınlardan oluştuğunu söyledi. Gül ''Türkiye'de sadece 6 milyon kadının işgücü içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani enerjimizin, kaynaklarımızın, imkanlarımızın çok az bir kısmını değerlendirebiliyoruz. Bu büyük bir kayıp. Kadınları her alanda faal hale getirmemiz gerekiyor'' dedi. -''ÇOK CESUR OLMANIZ GEREKİYOR''- İş alanında kadınların çok başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Gül, kadınlara şöyle seslendi: ''Çünkü kendinizi bir kez ispat etmeye başladığınızda, bir kez bir şeyi başardığınızda onun arkasının çok rahat geleceğine inanıyorum ve çok örnek alınacağınıza da inanıyorum. O bakımdan çok cesur olmanız gerekir. Belki biraz tereddütler olabilir, ama gördüğüm kadarıyla önünüzde çok imkanlar var. Aslında hepimiz 'çok pozitif ayrımcılık yapılsın' deriz, ama zaten yapılıyor da. Yasalarda çok büyük değişiklikler yapıldığı gibi uygulamada da çok oluyor.'' Türkiye'nin en büyük işadamlarının bir araya geldiği TÜSİAD'ın iki dönemdir başkanının kadın olduğunu anımsatan Gül, ''Demek ki yapılabiliyor, olabiliyor'' dedi. Anadolu ziyaretlerinde iş dünyası ile mutlaka bir araya geldiğini anlatan Gül, onların arasında artık artan sayıda kadın girişimciyi görmekten de memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gül, ''Şunun unutmayın ki başarabilirsiniz. Başardıktan sonra da çok iyi örnek olabilirsiniz. Çünkü kadınlar işlerini daha titiz takip ediyorlar. Bir kez konsantre olunca işlerine onu çok daha iyi bir şekilde yapıyorlar. O da başarıyı getirecektir'' değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Gül, nüfusun bir kısmının çalışıp uğraşıp bir şeyler üretmek için gayret sarf edip de önemli bir kısmının çalışmamasının, vaktini, enerjisini başka şeylerle geçirmesinin kabul edilebilir olmadığını söyledi. Geçmişe bakıldığında kadınların çok aktif olduğu dönemler bulunduğunu anımsatan Gül, önemli şairlerin, edebiyatçıların, liderlerin kadınlar arasından çıktığının görüldüğünü anlattı. Herkesin daha büyük cesaretle, özellikle iş hayatında başarılı olması için çalışması gerektiğini belirten Gül, ''İmkanlar çok. Bazen bu imkanların ne olduğu bilinmiyor. Devletin, bakanlıklarının çok büyük imkanları var. Kadınlar için çok büyük ayrıcalıkları var'' dedi.