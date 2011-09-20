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Dünya

"Kadınlara fırsat tanınması verimliliği artırıyor" ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 14:59

-"Kadınlara fırsat tanınması verimliliği artırıyor" ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - Dünya Bankası, kadınlara daha çok fırsat tanınmasının ekonomide verimliliği artırdığını bildirdi. El Cezire'nin haberine göre, "Dünya Kalkınma Raporu: 2012 Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma" raporunda, kadın ve genç kızlara daha iyi fırsatlar veren ülkelerin üretkenlik ve kalkınmayı artırdığı belirtildi. Raporda, cinsiyet eşitliğinin insan hakları kadar ekonomi için de gerekli olduğuna işaret edildi. Dünya Bankası baş ekonomisti Justin Yifu Li, büyüme ve küreselleşmenin meyvelerinin kadın ve erkekler arasında eşit paylaşılmasının kalkınma hedeflerine ulaşmada son derece önemli olduğunu kaydetti. Raporda, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün "kadın çiftçilerin kaynaklara eşit erişiminin sağlanması halinde yoksul ülkelerde tarım üretiminin yüzde 4'e kadar artabileceği" öngörüsüne atıfta bulunuldu. Kadınların belirli işlerde iş hayatına katılımına engel teşkil eden unsurların ortadan kalkması halinde, erkeklerle kadınlar arasındaki üretim seviyesi farkının üçte bir ila yarıya kadar azalacağı, bazı ülkelerde üretimin kişi başı yüzde 3 ila 25 artırabileceği kaydedildi. Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick de cinsiyet eşitliğini sağlamak gerektiğini vurguladı. Zoellick, son beş yılda Dünya Bankası'nın kızların eğitimi, kadın sağlığı, kadınların iş ve alt yapılara ulaşmasını sağlamak için fon sağladığını hatırlattı. Rapora göre, kadınlar şu anda küresel iş gücünün yüzde 40'ını, tarımsal iş gücünün yüzde 43'ünü oluştururken, üniversite öğrencilerinin yarıdan fazlası da kadın. Dünya Bankasının raporunda son 30 yılda yarım milyardan fazla kadının çalışma hayatına katıldığı da belirtildi.

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