"Kadınlara artık ofsayt sorulmuyor"

İSTANBUL, (DHA)- OKAN Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Kadın ve Futbol” panelinde Türkiye’deki kadın futbolu futbolcular, federasyon ve kulüpler tarafından masaya yatırıldı. Panelde konuşan BeinSports Sunucusu Tuğçe Saatman,\"Televizyon dünyasında kadın sunuculara yıllar önce \"Ofsaytı biliyor musun?\" diye sorarlardı, bir önyargı vardı ancak benim geldiğim dönemde bu büyük oranda kırılmıştı. Kadınların çok çalışarak bunu kırdığını düşünüyorum\" dedi.

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından düzenlenen “Kadın ve Futbol”paneli, Bölüm Başkanı ve Türkiye’nin ilk FIFA kokartlı kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta’nın “Türk Futbolunda Kadın” sunumu ile başladı. Sunumda, Doç. Dr. Lale Orta 1954’te İzmir’de iki kadın takımının arasında oynanan maçta Türkiye’de ilk kez kadın futbolcuların sahaya çıktığını aktardı.

“Kadın ve Futbol” paneli konuşmacılarından Ataşehir Belediyespor forması giyen ve ay zamanda milli takım oyuncusu olan Berna Yeniçeri, kadın futbolunda hem iş hem okulun bir arada yürütülmesinin zor olduğunu belirtti ve futbolu bıraktıktan sonra kız çocuklarını futbolcu olarak yetiştirmek istediğini anlattı.

2. lig takımı Akdeniz Nurçelikspor Kulübü’nde hem başkanlık hem de oyunculuk yapan Nurcan Çelik alt yapılardaki çocukların en verimli döneminde eğitim sistemi nedeniyle dershaneye yoğunlaştığını anlattı ve altyapıya yapılacak yatırımın altını çizdi: “Altyapıya yatırım yaparsak Türk kadın futbolu ilerler, Avrupa’yı yakalarız. Altyapının gelişmesi sadece 20 futbolcu üzerinden ligin dönmesini engelleyerek daha fazla kadın futbolcu çıkmasını sağlayacaktır.\"

\"KADINLARA ARTIK OFSAYT SORULMUYOR\"

BeinSports Sunucusu Tuğçe Saatman “Televizyon dünyasında kadın sunuculara yıllar önce ofsaytı biliyor musun diye sorarlardı, bir önyargı vardı ancak benim geldiğim dönemde bu büyük oranda kırılmıştı. Kadınların çok çalışarak bunu kırdığını düşünüyorum. Kadın futboluna destek olmak için medyada daha çok yer vermek lazım. Kendi programımda kadın sporculara ve kadın futbolcuları konuk alıyorum. Geçtiğimiz yıl BeinSports kadın futbol maçlarını veriyordu. Geçen yılki kadar sık olmamakla birlikte yine kanalımıza kadın futbolu maçlarını izleyebilirsiniz”diye konuştu.

Kireçburnu Spor Kulübü Başkanı Yaşar Kalender “Türkiye’de hala kadın futbolu olduğunu bilmeyenler var” diye başladığı konuşmasını, “Başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere yılardır yapılanlara rağmen futbolcu kızlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Bundan iki yıl önce ziyaret ettiğim İskoçya’da kadın futboluna verilen değeri gördüm. Futbol akademileri ve velilerin kulüpleri maddi olarak desteklemesi kadın futbolunu üst noktaya getirmiş. 18 yaşından sonra profesyonel olduklarında kızlar çok yüksek paralar kazanıyorlar. Kadın futbolu kulüpleri TFF tarafından ekonomik olarak güçlendirilirse kadın futbolu ülkemizde de çok daha iyi yerlere gelir” sözleriyle tamamladı.

“KADIN FUTBOLUNU GELİŞTİRMEK BEŞİKTAŞ İÇİN BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ”

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Mutlucan Zavotçu panelde şöyle konuştu:

“Süper Lig’de üçüncü sıradayız. Altyapımızda 100’e yakın oyuncumuz var. Bütün kategorilerde Milli Takım’a oyuncu gönderen ilk ve tek kulübüz. Amacımız kadınların futbol oynayabileceğini göstermek. Bugünün genç kızlarına, yarının annelerine dokunarak kadın futbolu oynamalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun da şampiyonluklardan daha değerli olduğunu düşüyoruz. Futbolun, çocukların hayatlarına hazırlanmasında katkısının büyük olduğunu bilerek Beşiktaş Kulübü olarak kadın futbolunun geliştirilmesini sosyal sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Avrupa ve Amerika’da aileler kızlarının futbol oynamasını istiyor ve futbol okullarına kayıt ettiriyor. Umarız önümüzdeki yıllarda bizde de bu yönde bir artış olur.”

“FEDERASYON OLARAK AMACIMIZ KALİTEYİ KAYBETMEDEN BÜYÜMEYİ GERÇEKLEŞTİRMEK”

Panelde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Kadın Futbolu Sorumlusu Onur Zayim Türkiye’de üç kadın liginin ve 100’ün üzerinde takımın olduğunu ifade etti. Zayip “Federasyon olarak amacımız bunu kontrollü olarak büyütmek. Kaliteyi kaybetmeden büyümeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Milli takım hocalarımızın belli yaş kategorilerinde göze çarpan öğrencilerimizi Türkiye’nin 6 farklı kamp merkezinde bir araya topluyor. Bu merkezlerde futbol derslerinin yanı sıra drama, satranç, kitap okuma gibi dersler de veriyoruz” dedi.

“TFF ERKEK FUTBOLU PARASINDAN KADIN FUTBOLUNA DA AKTARMALI”

Doç. Dr.Lale Orta Türkiye’de yıllar içinde kadın futbolunda çok yol alındığını ancak hala hayal ettiği noktaya gelinmediğini belirti: Orta “Amerika ve Almanya ile aramızda çok fazla fark var. İspanya, İsrail gibi daha önce çok geride olan ve benim de milli maçlarını yönettiğim ülkeler kadın futbolunda çok ilerledi. İnanın eskiden top oyundayken ceza sahası içinde topu eline alıp penaltıyaptıran oyuncular vardı. Bu kadar bilmiyorlardı futbolu. Türkiye’nin de kadın futbolunda dünyada ses getirmesini istiyoruz. TFF’den erkek futbolunun bütçesinden kadın futboluna da aktarmasını istiyoruz” diye konuştu.

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