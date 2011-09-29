-"Kadın kılığına girdi" fotoğraflarına suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 29.09.2011 - Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda geçen hafta oynanan ve sadece kadın ve 12 yaş altı çocukların izleyici olarak alındığı Fenerbahçe-Manisaspor maçının ardından, ''Kadın kılığına girerek stada giden erkek taraftar'' iddiasıyla bazı basın yayın organlarında fotoğrafları yayımlanan kadın, suç duyurusunda bulundu. Avukat Şükrü Döğenci tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, müştekinin ismi ''Sema...'' olarak yer alırken soyadının yazılmadığı görüldü. Dilekçede, müştekinin, 20 Eylül Salı günü oynanan ve kadın ve çocukların alındığı Kadıköy'deki Fenerbahçe-Manisaspor maçına, 16 yaşındaki kızıyla birlikte gittiği anlatıldı. Müştekinin ertesi gün maçla ilgili haberlere bakmak için internet sitelerini incelediğinde, kendisinin, stattaki görüntüsünün kullanılarak, ''Maça kaçak giren ve kadın kılığına girmiş erkek'' olarak tanıtıldığını, büyük bir üzüntü ve korku içinde öğrendiği kaydedildi. Dilekçede, müştekinin bunun üzerine üzüntülü ve ne yapacağını bilemez bir halde televizyon kanallarına baktığı ve aynı fotoğrafın hemen hemen tüm televizyon kanallarında yer aldığı ifade edilerek, bu kanallarda da kendisinin ''Kadın kılığına girerek maça giren sahtekar erkek'' olarak tanıtıldığı belirtildi. Müştekinin internet sitesinde yer alan fotoğrafı üzerinden hoş olmayan argo ve küfürlerin yazıldığını görmesi üzerine sinir krizi geçirdiği ve sakinleştirici ilaç verildiği kaydedilen dilekçede, ''Yazılı ve görsel basında yer alan haberler nedeniyle müşteki, sokağa çıkamaz, günlerdir uykusuz bir halde, üzüntüsünden dolayı doğru düzgün yemek yiyemez hale gelmiştir'' denildi. Dilekçede, maçın tekrarı incelendiğinde karşılaşmanın yayıncı kuruluş tarafından kendisinin görüntüsünün zumlanarak 10 saniye boyunca ''Erkek Var Maçta'' başlığı altında özellikle ve kasten erkek vurgusu yapılarak ajanslara servis edildiği anlatılarak, diğer şüphelilerin de bu görüntüler üzerinden, yargısız infazla, gerçeğe aykırı, haksız ve hukuksuz yayın yaptığının tespit edildiği ifade edildi. Müştekinin bu yayınlardan sonra sosyal hayatının kalmadığı, eşi ile çocuklarının yüzüne bile bakamaz hale geldiği ve kişilik haklarının çok ağır bir yöntemle ihlal edildiği kaydedilen dilekçede, bu konuya ilişkin yayın yapan tüm kuruluşlardan şikayetçi olduklarına yer verildi. Bilirkişi aracılığıyla bu konuda haber yapan tüm yayın kuruluşlarının belirlenerek, haklarında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, müştekinin kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaret niteliğindeki, gerçeğe aykırı ve asılsız yayınların tedbiren durdurulması istendi.