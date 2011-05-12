-"KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI 7/24 NÖBETTEYİZ" İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - İstanbul Feminist Kolektif üyesi bir grup, kadınlara uygulanan şiddeti protesto için ''Kadın cinayetlerine karşı 7/24 nöbetteyiz'' sloganıyla eylem yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Beyhan Demir, kadınların en yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, kadın cinayetlerine karşı hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi. Demir, kadın arkadaşlarını en çok boşanma süreçlerinde kaybettiklerini ifade ederek, ''Kadınlar savcılığa başvurduğunda da öldürülüyor. Kadın cinayetlerinin yüzde 1004 arttığı, maalesef her gün gazetelerden bir kadın arkadaşımızı daha kaybettiğimizi haber aldığımız koşullarda yasama, yürütme ve yargı bu katliamı sadece seyrediyor'' diye konuştu. Kadın cinayetlerinin son bulması için acil önlemler alınmasını istediklerini belirten Demir, başta Başbakanlık olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aileden ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, mahkemeler, savcılıklar, valilikler, belediyeler ve ilgili tüm kurumları göreve çağırdı. Gruptakiler, daha sonra öldürülen kadınların hayat öykülerini okudu. Grubun eylemi gece yarısına kadar sürecek.