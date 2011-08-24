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Dünya

"Kaddafi'yi öldüren affedilecek" BİNGAZİ (A.A)

24 Ağustos 2011 20:05

-"Kaddafi'yi öldüren affedilecek" BİNGAZİ (A.A) - 24.08.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi yakalayan veya öldüren her kim olursa olsun affedileceğini söyledi. Abdülcelil, Kaddafi'yi ölü ya da diri getirenlere 1,3 milyon dolar ödül verileceğini de belirtti. -"Kontrolün yüzde 95'ini yitirdi" Libyalı muhalif Albay Abdullah Ebu Afra, Libya lideri Muammer Kaddafi ve yandaşlarının, ülkenin kontrolünün yüzde 95'ini yitirdiğini söyledi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı askeri komitenin sözcüsü Ebu Afra, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi yönetiminin sona geldiğini ve Kaddafi ile yandaşlarının, Libya'nın kontrolünün yüzde 95'ini kaybettiklerini belirtti. Ebu Afra, Libya'nın yüzde 95'inin kontrolünün şu anda muhaliflerin elinde olduğunu ifade ederek, "Libya'yı yöneten, Babül Aziziye'yi kontrol edendir ve gerçek budur. Bizim için Kaddafi bitmiştir" dedi.

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