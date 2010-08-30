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Dünya

"KADDAFİ'Yİ CİDDİYE ALMAYIN" ROMA (A.A)

30 Ağustos 2010 17:15

-"KADDAFİ'Yİ CİDDİYE ALMAYIN" ROMA (A.A) - 30.08.2010 - İslam, İran, Orta Asya konularında çalışmalarıyla bilinen Fransız akademisyen Prof. Olivier Roy, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, Roma'daki konuşmasında Avrupa'yı İslam'ı benimsemeye çağırmasını "tiyatro" olarak niteledi.  Floransa Avrupa Üniversitesi'nde ders veren Prof. Roy, La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, çadırıyla Roma'ya gelerek şov yapan Kaddafi için, "Albay, mutat haliyle tiyatro yapıyor. Onunki, tam bir karikatürize İslam. Telaş edilmemeli, fazla ciddiye de alınmamalı" dedi. Roy, "Kaddafi'nin ilahiyat formasyonu yok. Yazdığı 'Yeşil Kitap', İslam'ı kendince yeniden kaleme alma girişimiydi. Ama skandal olarak değerlendirildi. Geleneksel Müslümanlar, sadece Kuran'a inanıyorlar. Pek çok Müslüman, Kaddafi'nin Roma'ya gelip bu türden laflar etmesinden utanç duyuyor" ifadelerini kullandı.  -"BATILILAR MİNNET BORÇLU"- Prof. Roy, Avrupa'nın, petrol başta olmak üzere ekonomik çıkarlar açısından önemli bir ülke konumundaki Libya'da 1969'dan beri yönetimin başında bulunan Kaddafi'ye, Avrupa'nın "minnettar" olduğunu da savundu. Roy, Avrupa'nın Kaddafi'ye neden minnettar olduğunu ise şu cümlelerle özetledi: "Avrupa hükümetlerinin sorunu, Kaddafi'yi iki nedenden dolayı kabul etmek durumunda olmalarından kaynaklanıyor. Birincisi, ekonomik neden. Kaddafi pek çok ekonomik işin içinde. İkincisi ise stratejik. Libya lideri, terörizmi terk etmiş durumda. Bunu itiraf etmek lazım. Bu nedenledir ki Batılılar ona bir şekilde minnet borçlu". Prof. Roy, Kaddafi'nin şov arzusunun gittiği ülkelerdeki yöneticileri çoğu kez zor duruma soktuğuna da değinerek, "Avrupa'ya yaptığı her seyahat, genelde bir diplomatik afete dönüşüyor. (Fransa Cumhurbaşkanı) Nicolas Sarkozy'nin davetiyle Fransa'ya yaptığı seyahat de çok kötü sonuçlanmıştı" değerlendirmesinde bulundu.

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