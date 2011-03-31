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Dünya

"KADDAFİ'YE ÖNEMLİ BİR DARBE" WASHINGTON (A.A)

31 Mart 2011 23:14

-"KADDAFİ'YE ÖNEMLİ BİR DARBE" WASHINGTON (A.A) - 31.03.2011 - Beyaz Saray, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın İngiltere'ye sığınmasının Libya lideri Muammer Kaddafi'ye "önemli bir darbe" vurduğunu ve Kaddafi rejiminin parçalanmakta olduğunu gösterdiğini belirtti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Tommy Vietor, yaptığı açıklamada, "Musa Kusa, Kaddafi'nin şu anki ruh hali ve askeri planlarıyla ilgili kritik önemde istihbarat sunabilen, Kaddafi'nin en güvenilir yardımcılarından biri. Bu (Kussa'nın İngiltere'ye sağınması), Kaddafi rejimine önemli bir darbe" ifadesini kullandı. "Kaddafi'nin çevresindeki kişilerin, tüm meşruiyetini kaybeden bir rejime bağlı kalıp bunun ağır sonuçlarıyla yüzleşmek ya da tarihin doğru tarafında yer almak arasında seçim yapması gerektiğini" kaydeden Vietor, "Musa Kussa'nın kararının, Trablus'ta rüzgarın ne tarafa doğru estiğini gösterdiğini" belirtti.

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