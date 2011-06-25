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Dünya

"KADDAFİ SONRASINA DAİR PLANLAR YAPILIYOR" LONDRA (A.A)

25 Haziran 2011 01:48

-"KADDAFİ SONRASINA DAİR PLANLAR YAPILIYOR" LONDRA (A.A) - 24.06.2011 - Amerikan AP ajansı İngiliz diplomatlara dayanarak, Libya'da Muammer Kaddafi sonrası ülkenin yeniden inşası sürecine ilişkin olarak Libyalı muhaliflerin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerden yetkililerle geçen ay ayrıntılı planlar üzerine çalıştığını duyurdu. Habere göre, geçen ay yapılan görüşmelerde ayrıntılandırılan planlarda, ülkede kamu ve düzenin sağlanması, petrol üretimine yeniden başlanması ile ateşkesin izlenmesine yönelik olası BM barış gücü askeri konuşlandırılmasına ilişkin hazırlıklar yer aldı. Görüşmelerde, halen Kaddafi rejimine bağlı yetkililerin geçici yönetime nasıl katılabileceğinin de ele alındığı belirtildi. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir İngiliz diplomat, İngiltere, ABD, İtalya, Türkiye, Danimarka ve diğer ülkelerden yetkililerin oluşturduğu heyetin, Libya'nın doğusunda muhaliflerin liderleriyle haftalar süren görüşmeler yaptığını kaydetti. Aynı diplomat, "Kaddafi'nin gitmesinden sonraki günler, haftalar ve aylar için dikkatli ve kapsamlı planlama yapıyoruz" dedi. Habere göre gelecek hafta tamamlanması beklenen bu planlar, Libya'nın doğusunda petrol üretiminin yeniden başlamasına ilişkin bir takvim önerisini de kapsıyor. Yetkililer, bu bölgede petrol üretimine engel olacak ağır hasarın az olduğunu ve Kaddafi'nin görevi bırakmasından 3-4 hafta sonra yeniden üretim çalışmalarının başlayabileceğini düşünüyor. Bu arada, görüşmelere katılan uluslararası heyetin Libya'da sivil toplum kuruluşlarının geliştirilmesini de ele aldıkları belirtildi.

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