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Dünya

"KADDAFİ'NİN OĞLU ÖLDÜ" HABERİNE YALANLAMA TRABLUS (A.A)

05 Ağustos 2011 18:08

-"KADDAFİ'NİN OĞLU ÖLDÜ" HABERİNE YALANLAMA TRABLUS (A.A) - 05.08.2011 - Libya hükümeti, NATO'nun düzenlediği bombardımanda Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından birinin öldüğü haberini yalanladı. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, Muammer Kaddafi'nin oğullarından Hamis Kaddafi'nin NATO uçaklarının başkent Trablus'un doğusunda dün gece düzenlediği bombardımanda öldüğü haberinin "kirli bir oyun"un parçası olduğunu belirtti. Libyalı muhaliflerin sözcüsü Muhammed Zevavi, NATO uçaklarının bombardımanda 27 yaşındaki Hamis Kaddafi'nin öldüğünü ileri sürmüştü. Zevavi, bilginin Kaddafi'nin komuta kademesine sızan casuslardan sağlandığını ifade ederek, bombardımanda Hamis Kaddafi'nin yanı sıra 31 kişinin öldüğünü söylemişti.

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