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Dünya

"KADDAFİ'NİN TERK ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL" TRABLUS (A.A)

16 Haziran 2011 23:10

-"KADDAFİ'NİN TERK ETMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL" TRABLUS (A.A) - 16.06.2011 - Libya Başbakanı Bağdadi Mahmudi, Kaddafi'nin iktidarı terk etme konusunun "kırmızı çizgi" olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in Afrika özel temsilcisi Mihail Margelov'la Libya'nın başkenti Trablus'ta görüşen Başbakan Bağdadi Mahmudi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarı terk etmesinin söz konusu olmadığını ima ederek, "Kaddafi'nin iktidarı terk etme konusu 'kırmızı çizgi'ye girer" dedi.  Mahmudi düzenlediği basın toplantısında, "Margelov'la görüşmemiz sırasında, bizim için önceliğin Libya'nın birlik ve beraberliği olduğunu ve bu çerçevede Kaddafi'nin bu ülkenin lideri olduğu, dolayısıyla onun iktidardan gitme konusunun da başlatılacak her diyalogda bir 'kırmızı çizgi' teşkil edeceğini söyledim" diye konuştu.

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