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Dünya

"Kaddafi'nin iktidarı sona erdi" LONDRA (A.A)

24 Ağustos 2011 20:35

-"Kaddafi'nin iktidarı sona erdi" LONDRA (A.A) - 24.08.2011 - Libya Dışişleri Bakanı Abdulati El Ubeydi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarının sona erdiğini söyledi. İngiliz yayın kuruluşu Channel 4, Trablus'tan konuşan El Ubeydi'nin Kaddafi rejiminin diğer üyeleriyle temasta olmadığını belirttiğini duyurdu. El Ubeydi, Kaddafi'nin tüm seçeneklerini tükettiğini de belirtti.  Libyalı muhalifler dün Kaddafi'nin karargahı Bab-ül Aziziye'ye girmişti. Öte yandan Ulusal Geçiş Konseyi'nin Başkanı Mustafa Abdülcelil ise "Kaddafi yakalanmadıkça ya da ölmedikçe rejimin sona ermeyeceğini" vurguladı.

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