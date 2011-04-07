-"KADDAFİ'NİN DEVRİLMESİ MUHTEMEL DEĞİL" WASHINGTON (A.A) - 07.04.2011 - Afrika'daki Amerikan kuvvetlerinin komutanı General Carter Ham, Libyalı muhaliflerin Albay Muammer Kaddafi'ye devirmelerinin pek muhtemel olmadığını söyledi. General Ham, Amerikan Senatosundaki bir oturumda yaptığı açıklamada, ''Libyalı muhaliflerin Kaddafi'ye devirecek türden bir baskında bulunmalarını, ''pek muhtemel değil'' diye niteledi. Ham, muhaliflerin Trablus'a kadar bir yol açıp Kaddafi'yi devirip deviremeyecekleri yönündeki bir soruya, ''Bunun olması pek zayıf bir ihtimal'' yanıtını verdi. Libya'daki muhaliflerin silahlandırılmasına bu aşamada karşı çıkan Ham, "muhalifleri silahlandırmalı mıyız?" sorusuna, "muhalif güçlerin kim olduğunu tanımadan olmaz" karşılığını verdi. Ham, "benim önerim, silahlandırılmaları konusunda herhangi bir karar almadan önce, kim olduklarını daha iyi öğrenmemiz gerektiği" dedi. -LİBYA'NIN ABD'DE DONDURULAN VARLIĞI 34 MİLYAR DOLAR'I GEÇTİ ABD'nin Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine yönelik yaptırımlar çerçevesinde dondurduğu Libya varlıklarının değerinin 34 milyar doları geçtiği bildirildi. Hazine Bakanlığı mali istihbarat yetkilisi David Cohen, Senato'ya yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinde de Libya'nın dondurulan varlıklarının önemli düzeylere eriştiğini kaydetti. Avrupa'daki rakamı kestirmenin güç olduğunu ifade eden Cohen, miktarın, ABD'nin dondurduğunun altında kaldığının söylenebileceğini ifade etti. -KADDAFİ BİRLİKLERİ, ECDEBİYE'NİN GİRİŞİNİN BOMBALIYOR Libya'da Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, muhaliflerin elindeki Ecdebiye kentinin girişini bombaladıkları bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen ve kentin batı girişinin 3 kilometre gerisinde bulunduğunu belirten bir muhalif, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Kaddafi birliklerinin girişi bombaladıklarını, muhaliflerin buradan çekildiğini söyledi. Reuters muhabiri, kontrol noktası kurdukları kentin batı girişinden araçlarla ayrılan muhalifleri gördüğünü ve bu yönden patlama seslerinin geldiğini aktardı. -BİNLERCE KİŞİ ECDEBİYE'DEN KAÇIYOR Libya'nın doğusundaki Ecdebiye kentinden binlerce kişi kaçtığı belirtildi. Bölgedeki AFP muhabiri, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin bölgeye doğru ilerlediği söylentilerinin çıktığını aktardı. Bu söylentiler üzerine, binlerce sivil ve muhalifin kuzeydeki Bingazi kentine doğru kaçmaya başladığı bildirildi.